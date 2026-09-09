Власти США запретили компании Ford все связи с Китаем. Назвав веские причины

Глава Минтранса США потребовал от Ford немедленно свернуть сотрудничество с КНР

Министр транспорта США Шон Даффи направил официальное письмо исполнительному директору Ford Джиму Фарли, в котором потребовал пересмотреть внешнеэкономическую стратегию компании и отказаться от любого технологического партнерства с Китаем.

В своем обращении, текст которого оказался в распоряжении агентства Рейтер, глава ведомства заявил, что глубокая зависимость крупнейшего автопроизводителя от разработок и производственных мощностей КНР создает прямые риски для национальной безопасности и одновременно лишает американских специалистов рабочих мест.

Даффи подчеркнул, что настало время выбирать технологический суверенитет, а не сиюминутную выгоду от альянсов с государствами, чьи интересы расходятся с американскими.

Особое возмущение министра вызвал ряд конкретных проектов. Речь идет об использовании технологий китайской компании CATL на заводе в Мичигане, альянсе с Geely в Испании, а также продолжающихся переговорах с BYD.

Отдельным пунктом критики стало решение Ford перенести возврат сборки премиальной линейки Lincoln, включая модель Nautilus, в Соединенные Штаты лишь к 2030 году. Даффи назвал проволочку абсолютно неприемлемой, поскольку она на годы консервирует зависимость от иностранного производства и оставляет без работы квалифицированных американцев.

Министр призвал руководство компании немедленно сместить акценты в пользу локальных поставщиков и партнеров из дружественных стран, поставив долгосрочную устойчивость национального автопрома выше любых «сомнительных зарубежных альянсов».

Давление на американский автопром нарастает на всех фронтах. Ранее в сентябре Американский Союз инноваций в автомобилестроении выступил с инициативой тотального запрета китайских машин и всех сопутствующих компонентов.

А еще в мае конгрессмены от «автомобильного штата» Мичиган представили двухпартийный законопроект, предполагающий с 2027 года полностью блокировать импорт машин с интернет-подключением из Китая, Ирана, КНДР и России.

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