Продажи российской прокси-марки взлетели в разы — в чем причина?

Бренд Evolute за год нарастил продажи в 5,6 раза — назван главный бестселлер

С января по август 2026 года российская марка Evolute реализовала 9408 новых авто – это в 5,6 раза больше, чем всего год назад.

Вместо полутора тысяч «электричек» и гибридов – без малого десять тысяч. Это позволило Evolute занять 16,2% сегмента моделей на новых источниках энергии и стать лидером по продажам таких машин за восемь месяцев 2026 года. Только в августе модели этой марки нашли 1888 покупателей, прирост по отношению к июлю составил 17%. А основной объем продаж (76,5%) сделала бренду модель Evolute i-Space.

Будучи локализованной копией Dongfeng Landian E5, эта модель, в отличие от остальной линейки Evolute, не полностью электрическая, а последовательный гибрид. К тому же, есть полноприводные версии. Модель стала первой в линейке, которую «Моторинвест» в декабре 2025 года запустил по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Ранее «За рулем» рассказал, что Evolute i-Space 4x4, увы, подорожал...