Гибрид по цене обычной машины — рассказываем про особенную фишку!

«За рулем» показал, как Evolute i-Spaсe предупреждает водителя о визите на сервис

В редакции «За рулем» продолжается длительный тест-драйв нового кроссовера Evolute i-Spaсe.

Эта модель российской сборки – самый доступный кроссовер-гибрид в стране. Спрос на нее опережает предложение, так что продажи наверняка будут только расти. В связи с этим издание освещает автомобиль подробно: например, в прошлый раз мы рассказали об особенностях работы мультимедийного комплекса. Следующий момент также связан с ним, а точнее – с одной из зашитых в него функций.

Дело в том, что в штатном планшете Эволюта есть напоминалка под названием «Состояние автомобиля» – она не позволит владельцу забыть о плановом визите на сервис. Как это работает – в нашем коротком видео.

Правда ли, что на этой машине можно проездить месяц без бензина? Отвечаем в статье «За рулем»!