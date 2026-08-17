Самый доступный кроссовер-гибрид в РФ — что внутри?

«За рулем» показал, как работает мультимедиацентр в кроссовере Evolute i-Spaсe

На длительном тест-драйве «За рулем» находится новенький гибрид российской сборки – Evolute i-Spaсe.

Вопросов к этой машине масса. Например, что в салоне у самого доступного (и весьма популярного) гибридного кроссовера в России? В частности, эксперт отдельно остановился на мультимедийном комплексе. На поверку штука оказалась довольно удобная. На планшет можно раздать интернет с телефона и обновить приложения из официального магазина – правда, выбор их невелик...

Еще одна фича – возможность скачать оффлайн-карты необходимого региона. Боитесь остаться без связи, заезжая в глушь? Тогда эта функция точно для вас. Как все это работает – в нашем коротком ролике:

А реально ли на этой машине проездить месяц без бензина? Рассказываем в статье «За рулем»!