Новый отечественный кроссовер на полном приводе — показываем, как он устроен

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Моноприводную машину мы уже тестировали, теперь пришло время присмотреться к версии 4х4. Первую информацию по машине дал эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин, показав в коротком видео особенности задней части шасси этого полноприводного гибрида. А взглянуть тут действительно есть на что: заднюю ось приводит отдельный электродвигатель, и это обстоятельство потребовало глобальной перекройки кормы Evolute i-Space.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как рассказал эксперт, изменения коснулись не только подвески, подрамника и топливного бака, но и пола кузова – он в полноприводных машинах совсем другой. А чем пришлось пожертвовать ради полного привода? Смотрим в видео!

Иннокентий Кишкурно
24.02.2026 
