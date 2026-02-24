Новый отечественный кроссовер на полном приводе — показываем, как он устроен

«За рулем» показал особенности шасси гибридного Evolute i-Space с полным приводом

Самый дешевый гибридный кроссовер на российском рынке Evolute i-Space получил полный привод.

Моноприводную машину мы уже тестировали, теперь пришло время присмотреться к версии 4х4. Первую информацию по машине дал эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин, показав в коротком видео особенности задней части шасси этого полноприводного гибрида. А взглянуть тут действительно есть на что: заднюю ось приводит отдельный электродвигатель, и это обстоятельство потребовало глобальной перекройки кормы Evolute i-Space.

Как рассказал эксперт, изменения коснулись не только подвески, подрамника и топливного бака, но и пола кузова – он в полноприводных машинах совсем другой. А чем пришлось пожертвовать ради полного привода? Смотрим в видео!

