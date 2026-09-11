Топливо в дефиците — Россия пересаживается на «электрички»?

Автостат: сколько россиян пересядут на электромобили из-за проблем с топливом

Более 70% российских автомобилистов не готовы к покупке электромобиля или гибрида.

Такие данные получены в результате опроса, который совместно провели «Автостат» и Aвто Mail. Авторы исследования уточняют, что чуть более половины водителей из этого количества все же не исключают покупку автомобиля на новых источниках энергии в будущем, а вот вторая часть, тоже весьма значительная, категорически против приобретения любого транспорта, кроме как снабженного сугубо ДВС.

А какова более лояльная аудитория? Пока даже эта часть автомобилистов настроена к эксплуатации «электрички» или гибрида довольно прохладно – под стать российскому климату. Так, 13,1% респондентов допускают саму возможность приобретения, но сомневаются в том, что пришло время это сделать. И все же есть целых 12%, поверивших в технологии: 8,1% планируют покупку гибрида, 2,3% собираются купить электрокар, а 1,4% уже владеют тем или другим.

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