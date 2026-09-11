Кроссоверы российского производства получат новую платформу

Раскрыты подробности о платформе для новых гибридов и электромобилей Esteo

Четыре новых модели – RX PHEV, ESGT, EX9 и RX NG – представит российская прокси-марка Esteo в ближайшие 18 месяцев.

Все они будут базироваться на новой платформе, сообщает пресс-служба бренда. Уточняется, что гибридные модификации (последовательные и последовательно-параллельные) получат 800-вольтовую архитектуру. Есть некоторые ориентировочные характеристики гибридов: расход топлива 5,2 л/100 км, запас хода до 1415 км, разгон до 100 км/ч – 4,6 с. А у электромобилей архитектура будет 1000-вольтовой.

Такая электрическая платформа делает возможной сверхбыструю зарядку: при −20°C пополнение запаса на 400 км пути всего за 24 минуты. При этом даже на 20% заряда разгон обещают сохранить на уровне 5,5 с до 100 км/ч. Заявленный КПД силовых установок – 98,5%.

«В состав новой платформы также войдет интеллектуальная система полного привода с двумя электронными блокировками и силовой установкой мощностью до 600 кВт. Система векторного управления будет распределять тягу между колесами в зависимости от дорожных условий. Технология 4R All-Road Sense анализирует профиль дороги перед автомобилем и заранее адаптирует настройки подвески к приближающимся неровностям», – сообщает пресс-служба.

Электронные компоненты автомобиля объединяет электронно-электрическая архитектура EEA 6.0 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Архитектура создает техническую основу для последующего внедрения автоматизированного вождения уровней L3 и L4. Также среди заявленных компонентов – цифровой комплекс CarMind 2.0 с голосовым управлением и ИИ, премиальная аудиосистема, многоступенчатая очистка воздуха.

Есть прицел и на дальнейшее развитие: сейчас идет разработка твердотельных и полутвердотельных аккумуляторов с удельной энергоемкостью до 300 Вт·ч/кг, что позволит проходить маршрут «Москва — Санкт-Петербург — Москва» без единой остановки на подзарядку, говорят в компании. Напомним, нынешние машины Esteo – это локализованные на заводе «АГР» в Солнечногорске (бывший Mercedes-Benz) модели Exeed.

Ранее «За рулем» рассказал, что Esteo стал лидером премиум-сегмента гибридов.