Гигантский внедорожник превращается в уютный автодом благодаря подъемной крыше

— SUV с электроподъемной крышей

Автомобиль длиной 5,3 метра и мощностью силовой установки в 421 л.с. превращается в полноценный кемпер, конкурируя с традиционными автодомами.

Xiaomi SkyNomad N90 Max получил модификацию Studio с заводской электрической подъемной крышей.

Подъемный модуль интегрирован в кузов прямо на заводе. При активации он создает второй уровень, увеличивая высоту салона до 2294 мм – этого достаточно, чтобы человек ростом до 1,80 м стоял в полный рост даже в задней части автомобиля.

Площадь верхнего яруса составляет 2110 на 985 мм, длина раскладной кровати – 1946 мм. Конструкция на алюминиевой раме с сотовым усилением выдерживает до 200 кг. Предусмотрены пять москитных сеток, передний проем площадью 1,7 кв.м, дефлекторы кондиционера, зарядный порт на 18 Вт и магнитные крепления.

Задний ряд сидений с помощью электромоторов трансформируется в спальное место (1,87 на 1,24 м) примерно за 30 секунд. Причем диван разделен в пропорции 40/60 и складывается независимо с каждой стороны. В салоне – сдвижной компрессорный холодильник на 9 л, разъемы на 220 и 15 В, шкафчики на 20 л с подсветкой и косметическое зеркало. Пол из алюминия «под дерево» площадью 1,7 кв. м имеет три уровня подогрева до 38 градусов.

Силовая установка – гибрид типа EREV. Бензиновый турбомотор 1,5 л работает только как генератор. Передний электродвигатель выдает 210 кВт, задний – 100 кВт, суммарно 310 кВт (421 л.с.).

Батарея на 76 кВт·ч обеспечивает около 460 км пробега на электротяге (по циклу CLTC), с генератором – до 1705 км. Быстрая зарядка добавляет 285 км за 15 минут, расход при разряженной батарее – 6,26 л/100 км.

Версия N90 Max стоит 269 900 юаней (около 34 600 евро), Explorer Edition с подъемной крышей – 299 900 юаней (около 38 400 евро). Поставки второй версии начнутся в конце 2026 года. Вопрос выхода на европейский рынок пока открыт, хотя ранее Xiaomi объявила о планах начать продажи в Германии с 2027 года.