На чем ездят сами китайцы? Названы самые популярные авто

В Топ-10 самых популярных авто в Китае осталось только две неэлектрические модели

Электромобиль Geely EX2 сохранил титул бестселлера в Китае по результатам продаж в январе-августе 2026 года.

Как сообщает источник со ссылкой на данные CarNewsChina, наиболее востребованная бензиновая модель в КНР – это кроссовер Geely Boyue L, хорошо известный в России как Geely Atlas, и он лишь на пятом месте. Все остальные места в Топ-10 заняты электрическими или гибридными моделями. Причем вторую позицию удерживает Tesla Model Y, а прочие фигуранты первой десятки – это сугубо китайские бренды.

Больше моделей с ДВС во второй десятке – и это, напротив, глобальные марки с производствами внутри Китая. Так, на позициях с 12 по 14 находим Nissan Sylphy, Toyota Camry и Volkswagen Sagitar. А на 15 месте – еще одна бензиновая машина, и это китайский Geely Xingyue L, который у нас знают как Geely Monjaro и Volga K50.

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