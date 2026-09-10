Популярный в РФ кроссовер обновился — официальные фото!

Geely Atlas 2027 года показался на официальных изображениях

Обновленный кроссовер Geely Atlas готовится к старту продаж – компания опубликовала первые фото грядущей новинки.

Внешние обновления модели, известной в Китае как Boyue L, свелись к лаконичному фестлифту: по сути, освежились только бампера. В салоне появились двухслойные акустические передние стекла и «хрустальный» селектор трансмиссии. А вот по шасси и электроники обновления серьезные: адаптивная подвеска CCD и расположенный на крыше лидар, входящий в новый ассист-комплекс G-Pilot H5.

Габаритная длина составляет 4713 мм при колесной базе 2785 мм. Силовая установка заявлена пока только одна – редкий по нынешним временам «просто» ДВС без какой-либо электрической части: новый турбомотор 1.5TD Pro, развивающий 201 л.с. и 315 Нм. Ждем официальной премьеры, чтобы узнать больше подробностей.

Ранее «За рулем» рассказал, что у Атласа, конечно, будет и гибридная версия.