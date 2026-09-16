Новые Тойоты лишатся некоторых опций ради экономии: как упростят комплектации?

Кента Кон: Toyota упростит элементы дизайна новых моделей в целях экономии

Японский автогигант Toyota продолжает унифицировать модельный ряд. О том, что число модификаций выпускаемых машин стоит урезать, говорил еще глава компании. Смысл простой: чем меньше вариантов, тем ниже затраты на производство.

Теперь о своих планах рассказал генеральный директор Toyota Кента Кон. Компания, по его словам, намерена упростить элементы дизайна. Речь идет о деталях, конструкция которых излишне сложна. К примеру, для отделки сидений, боковых и задних частей салона производитель нередко берет разные материалы – и это, по сути, зря задирает себестоимость. Самим же клиентам такая детализация обшивки, как выясняется, не нужна.

Еще один шаг – отказ от разных дверных ручек и прочих деталей интерьера. Правда, качество отделки пересматривать не станут: высококачественные материалы в машинах останутся. Сократится лишь количество вариантов.

Не только на дизайне Toyota экономит. Ранее компания обращалась к поставщикам комплектующих с просьбой урезать расходы. Параллельно речь шла о продлении жизненного цикла автомобилей – с пяти до семи лет. А в ближайшей перспективе производитель намерен больше вкладываться в обновление программного обеспечения, чем в моторы или трансмиссии.

О том, как автопроизводители пересматривают подход к оснащению машин, «За рулем» уже рассказывал.

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