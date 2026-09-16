Китайские зимние шины: где экономия оборачивается реальной угрозой на дороге

Эксперты рассказали, стоит ли покупать зимние шины от производителей из КНР

Вслед за китайскими автомобилями на отечественный рынок приехала и резина из КНР. Есть ли смысл ставить такую на зиму – этим вопросом задались специалисты.

Ответ, по сути, давно перестал быть однозначным. Жесткого «нет» не говорит уже почти никто, хотя слепо доверять любой марке тоже никто не советует.

За последние пять лет, как рассказывает директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, предложение зимних шин из Китая поменялось кардинально. На рынке появились модели, вполне способные потягаться с европейскими и российскими брендами.

«Например, шипованная Linglong Green-Max Winter характеризуется отличным торможением на льду и снегу. Sailun Ice Blazer – хорошим сцеплением на льду и доступной ценой. Triangle IceLynx обеспечивает хороший контакт с дорогой на асфальте. Тормозной путь шипованной модели шин Linglong Green-Max Winter сопоставим с тормозным путем и свойствами сцепления шин средней ценовой категории», – говорит он.

Выходит, по тормозным характеристикам на скользком покрытии топовые китайские шиповки держатся на уровне середняков рынка. Разница с шинами средней ценовой категории тут, кстати, почти неразличима.

Специалист по закупкам шин в ГК « Авторусь » Андрей Грозовский называет разговоры о мнимой опасности китайской зимней резины устаревшим стереотипом, а не реальностью.

«Покупка китайской зимней резины уже давно не пустая трата денег. Поскольку только за последние пять лет технологии ведущих китайских заводов совершили колоссальный скачок. Более того, из-за стремительного роста китайского автопарка многие новые автомобили из КНР с завода комплектуются именно китайскими шинами, что служит прямым подтверждением их надежности и соответствия строгим заводским стандартам. В лидерах рынка находятся продукты флагманских производителей, применяющие многослойные каркасы, современные силикосодержащие смеси и проработанный рисунок протектора, что гарантирует уверенное поведение на снегу и мокрой дороге. В аутсайдерах остаются малоизвестные марки, экономящие на материалах, и именно они несут реальную угрозу», – говорит специалист.

Качественная продукция из КНР, по его мнению, берет балансом цены и качества, широчайшим размерным рядом и высокотехнологичным производством. Слабое место – меньшая предсказуемость на чистом льду в сравнении с премиальной продукцией плюс возможные логистические нюансы.

Шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети « Колеса Даром » Андрей Молодовский настроен еще решительнее: китайские бренды, по его оценке, можно спокойно эксплуатировать в российских условиях. Лет 10-15 назад их шины действительно были очень низкого качества, зато теперь половину представленного у нас ассортимента летней и зимней резины КНР российским автомобилистам рекомендовать не стыдно.

«Но здесь нужно иметь ввиду, что подавляющий ассортимент китайской резины – это продукция бюджетного класса, конкурирующая с шинами данного сегмента любого мирового производителя. Но встречаются и такие марки, и модели, которые мало уступают среднему сегменту В, принятому в мировой классификации», – говорит Молодовский.

Приятного мало и в другом: к большинству « китайцев » , скорее всего, придется привыкать – они шумнее и, вероятно, изнашиваются быстрее, чем шины среднего сегмента или премиального класса от известных мировых брендов. Расширенной гарантии на них, между прочим, сейчас тоже нет.

В общем-то, вывод напрашивается сам: смотреть надо не на страну производства, а на конкретную марку – у безымянных производителей, экономящих на материалах, и правда есть чем навредить водителю.

О средствах, помогающих безопаснее ездить в осеннюю непогоду, «За рулем» уже рассказывал.

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