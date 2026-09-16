Меньше работы дворникам: 4 антидождя для осенних поездок

Рекомендуем препараты «Антидождь»: эффективность, цены, удобство пользования

Дождь, брызги от машин и грязное стекло быстро ухудшают видимость. Собрали четыре средства с высоким рейтингом в разных форматах, стоимостью от 260 до 1600 рублей.

Grass — антидождь в бачок омывателя

Самый простой способ добавить стеклу гидрофобный эффект: средство заливается прямо в бачок омывателя. На скорости от 80 км/ч вода быстрее скатывается со стекла, а зимой состав помогает уменьшить обледенение.

Бюджетный и простой вариант, но в городе его эффект будет заметен меньше.

Заказать антидождь Grass

Killaqua Crystal — покрытие надолго

Полимерное покрытие держится до года на лобовом стекле и до двух лет на боковых. Заодно помогает защитить поверхность от наледи, насекомых и дорожной грязи. Расход небольшой, но перед нанесением стекло придется хорошо подготовить. Хороший выбор, если важен долгий эффект.

Заказать Killaqua Crystal

Glaco Soft99 — японский антидождь

Наносится встроенным аппликатором, а капли начинают быстрее уходить со стекла уже на скорости 40–60 км/ч, подходит для трассы и города. Эффекта хватает на несколько месяцев. Не самое бюджетное средство, зато удобное в нанесении и эффективное.

Заказать Glaco Soft99

CERAMIC Mendcar — полный уход за стеклом

Это уже не просто антидождь, а набор для четырехэтапной обработки стекла: очистка, подготовка, нанесение покрытия и защита. Составы помогают убрать водный камень и старое покрытие. Выгодная цена за большой, почти профессиональный набор.

Заказать CERAMIC Mendcar

О других простых на первый взгляд операциях по уходу за автомобилем «За рулем» уже рассказывал.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424