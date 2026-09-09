5 вроде бы простых (на самом деле нет!) операций по обслуживанию авто

Эксперт объяснил, какие работы по ремонту лучше проводить только в автосервисе

С этими работами по ремонту и обслуживанию автомобиля лучше сразу обращаться в автосервис. Иногда попытка сэкономить, отказавшись или отложив на потом эти виды работ, оборачивается дополнительными тратами и новой головной болью. То же самое, если попытаться сделать всё своими руками. Причина, как правило, одна: для хорошего результата требуется оборудование, которое зачастую есть только в автосервисе.

1. Регулировка клапанов

Сегодня почти не осталось моторов, где зазоры в приводе клапанов можно отрегулировать с помощью резьбовых элементов. Вместо этого – или гидрокомпенсаторы (с ними попроще), или стаканчики, толщину донышек которых нужно подбирать, чтобы добиться правильного зазора. Процедура требует замера зазоров, подъема распределительных валов, снятия одних стаканчиков и установки с другой толщиной. Новые стаканчики обычно нужно ждать или воспользоваться предложением мастерской прошлифовать донышко для достижения правильного зазора. Работа дорогая – цена начинается с 15 000 рублей.

2. Сход и развал

Проверка геометрии установки колес – дело несложное и недорогое при наличии стенда. Цена от 2000 рублей, но, если у немолодой иномарки с независимой задней подвеской «закиснут» регулировочные болты, то сумма может быть больше на порядок.

Развальный болт нового автомобиля Renault Duster. А через несколько лет это будет ком ржавчины. Самостоятельно открутить его будет очень сложно.

3. Эндоскопия цилиндров и нейтрализатора

Простенький эндоскоп может приобрести и обычный автовладелец, но важно правильно отвернуть (а потом завернуть!) свечи, вывернуть кислородный датчик, а самое главное – хорошо осмотреть и правильно интерпретировать увиденное.

Хороший эндоскоп позволяет осмотреть все поверхности цилиндра.

Эндоскопия ориентировочно обойдется от 3000 рублей.

4. Ремонт двигателя и АКП

За ремонт современного мотора или коробки передач не советую браться даже опытному автолюбителю с гаражом. Слишком много нюансов даже в сборке и разборке, а что уж говорить про механическую обработку. Цена ремонта мотора или сложной АКП может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

5. Ремонт выхлопной системы

Система выхлопа состоит из тонкостенных труб. Варить придется в ограниченном пространстве, что редко доступно самоучке. Есть, конечно, альтернативные методы ремонта с помощью соединительных муфт, крепящихся болтами, но под них не всегда найдется место под днищем автомобиля.

Разброс стоимости работ очень велик, но, к примеру, замена гофры обойдется от 3000 рублей в простом случае.