Hyundai Bayon мутировал из хетчбэка в брутальный кроссовер

Hyundai Bayon в Европе получит мягкий гибрид 1,2 а в Индии — атмосферник 1,5 л

Hyundai готовит сюрприз для европейского рынка: компактный Bayon второго поколения кардинально меняет позиционирование.

Hyundai Bayon

Если текущая версия напоминала обычный хетчбэк, то новинка превратится в полноценный субкомпактный кроссовер (B-SUV). Премьера автомобиля состоится в Индии в ближайшие недели, там же, вероятно, наладят и производство. Со временем модель доберется до Европы и Ближнего Востока, только в Северной Америке ее не будет – там останется сопоставимый по габаритам Venue.

Опубликованные Hyundai эскизы подтверждают: дизайн стал гораздо более угловатым и мускулистым. Автомобиль выполнен в фирменной стилистике Art of Steel, которая уже знакома по другим кроссоверам марки. В облике привлекают внимание разделенные светодиодные фары, массивные накладки на бамперах и восходящая подоконная линия.

Hyundai Bayon

Интерьер, судя по всему, позаимствует решения у актуального i20. Ожидаются два 12,3-дюймовых дисплея в топовых версиях и приятный бонус – сохранение физических поворотных регуляторов на центральной консоли.

Технически Bayon останется на текущей платформе, но линейка двигателей будет зависеть от региона. В Европе возможна замена нынешнего 1,0-литрового турбомотора на мягкий гибрид объемом 1,2 литра, а в Индии – на атмосферник 1,5 литра. Также не исключены версии на сжатом газе.

Hyundai Bayon

Напомним, название модели связано с французским городом Байонна в Стране Басков.

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