Элегантное прощание с летом: чем запомнилось ретроралли в Архангельском Аутлете

Архангельское Аутлет: седьмое ралли ретроавтомобилей прошло 29 августа 2026 года

Седьмой раз подряд Архангельское Аутлет вместе с компанией «Старое время» собрал поклонников винтажной эстетики и скорости. Поводом стало ралли ретроавтомобилей, которое провели здесь 29 августа. Летний сезон закрывали под девизом «Прощай, лето!» – так переход на осенне-зимний сезон соединился с шиком автомобильной классики.

Территория Аутлета на день превратилась в декорацию с сентябрьским настроением: воздушные шары, букеты осенних цветов. А вот настоящий ажиотаж у гостей вызвала «гаражная распродажа», где искали вещи дизайнерских брендов по привлекательным ценам.

Для организаторов ралли – не просто гонка, а символ элегантного прощания с летом. Автомобильная культура, мода и красивая жизнь собрали вместе 17 экипажей.

Колонна раритетных машин стартовала от Архангельского Аутлета и прошла по живописному маршруту – через территорию СберУниверситета и СберСити. Там экипажи демонстрировали филигранное мастерство управления.

Финиш по традиции принимал Аутлет. Победителей объявили в ресторане «Сыроварня», а специальное меню ждало гостей и в ресторане «Марани».

Первое место занял экипаж на Mercedes-Benz 1977 года; судейская бригада особо отметила мастерство штурмана. Вторыми стали участники на Cadillac Eldorado 1974 года, причем на пьедестале блистали дамы в нарядах морского стиля – этого требовал дресс-код мероприятия. Третье место досталось экипажу на Cadillac Fleetwood 1996 года, и бронза вышла особенной: команда не пропустила ни одного ралли в Архангельском Аутлете, но поднялась на пьедестал впервые.

Победителям и участникам вручили памятные призы от партнеров.

Часовое производство «Русское время» подготовило специальную лимитированную коллекцию «Старое время», собранную на базе механизмов отечественного производства.

Ресторанный дом Ксении Тай вошел в число партнеров призового фонда. Сами партнеры подчеркивают, что ралли в Архангельском Аутлете стало для них важной площадкой для поддержки культуры автоспорта и элегантного образа жизни.

В списке партнеров также глянцевое издание «На Рублевке и Новой Риге», digital-медиа Icon Life и CelebrityTV.

Седьмое ралли ретроавтомобилей официально закрыло летний сезон 2026 года. У коллекционеров и гостей Аутлета остались яркие воспоминания.

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