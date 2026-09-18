Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Вопросы про качествоСкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Считаете себя идеальным водителем? Этот чемпионат проверит, так ли это

Отбор в городской чемпионат «Формула Авторадио» идет с 14 сентября по 2 октября

Московским автолюбителям предложили необычное состязание – «Формулу Авторадио». Победа здесь достается не тому, кто резче жмет на газ, а тому, кто лучше разбирается в правилах дорожного движения.

Запустили проект при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ЦОДД Правительства Москвы. По сути, это городской чемпионат, где мастерство за рулем оценивают через призму знания ПДД.

Считаете себя идеальным водителем? Этот чемпионат проверит, так ли это

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Главный инструмент отбора – специальный тест на знание правил, который появился на сайте «Авторадио». Проходить его разрешено каждый день, улучшая собственный результат: баллы копятся, а место в рейтинге напрямую влияет на то, насколько близко участник подобрался к финалу.

Отборочный этап открылся 14 сентября и продлится до 2 октября. Десятку лидеров ждет большой заезд «Формулы Авторадио» – им предстоит на практике доказать, что правила они не просто заучили, а умеют применять в реальном столичном трафике.

Финал назначен на 10 октября. Десять экипажей проедут по улицам города.

Следить за ходом заезда будут сразу с нескольких сторон: Госавтоинспекция, камеры ЦОДД, видеорегистраторы в машинах участников и судейская команда. А слушатели смогут наблюдать за маршрутом благодаря прямым включениям ведущих драйв-шоу «Поехали».

Победителей определят по лучшему времени и минимальному числу нарушений – всего тройка призеров. Главный трофей проекта – автомобиль Lada Iskra; за второе и третье места полагаются крупные денежные награды. Всем финалистам также достанутся поощрительные призы.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания

Готово – остаемся на связи!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle