Считаете себя идеальным водителем? Этот чемпионат проверит, так ли это

Отбор в городской чемпионат «Формула Авторадио» идет с 14 сентября по 2 октября

Московским автолюбителям предложили необычное состязание – «Формулу Авторадио». Победа здесь достается не тому, кто резче жмет на газ, а тому, кто лучше разбирается в правилах дорожного движения.

Запустили проект при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ЦОДД Правительства Москвы. По сути, это городской чемпионат, где мастерство за рулем оценивают через призму знания ПДД.

Главный инструмент отбора – специальный тест на знание правил, который появился на сайте «Авторадио». Проходить его разрешено каждый день, улучшая собственный результат: баллы копятся, а место в рейтинге напрямую влияет на то, насколько близко участник подобрался к финалу.

Отборочный этап открылся 14 сентября и продлится до 2 октября. Десятку лидеров ждет большой заезд «Формулы Авторадио» – им предстоит на практике доказать, что правила они не просто заучили, а умеют применять в реальном столичном трафике.

Финал назначен на 10 октября. Десять экипажей проедут по улицам города.

Следить за ходом заезда будут сразу с нескольких сторон: Госавтоинспекция, камеры ЦОДД, видеорегистраторы в машинах участников и судейская команда. А слушатели смогут наблюдать за маршрутом благодаря прямым включениям ведущих драйв-шоу «Поехали».

Победителей определят по лучшему времени и минимальному числу нарушений – всего тройка призеров. Главный трофей проекта – автомобиль Lada Iskra; за второе и третье места полагаются крупные денежные награды. Всем финалистам также достанутся поощрительные призы.

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