Много простора по-японски: автодом с 2 огромными кроватями, большой кухней и удобным санузлом

Кемпер Border Banks Type T от компании Nuts RV достигает в длину 6,25 метра

В Японии, где компактность возведена в культ, даже самый крупный интегрированный автодом выглядит скромно по европейским меркам.

Модель Border Banks Type T от компании Nuts RV достигает в длину 6,25 метра – и это верхняя граница модельного ряда производителя. Новинка серии, включающей четыре варианта планировки, предлагает раздельные кровати и рассчитана на пять-шесть человек.

Задняя спальная зона поражает внушительными размерами: правая кровать длиной 1,80 метра, левая – 1,90 метра, а общая ширина составляет 2,02 метра. При средней высоте японских мужчин около 1,70 метра такие габариты выглядят особенно щедро. Обе половины легко объединяются в одно большое спальное место.

Еще одна кровать расположена в алькове над кабиной водителя и достигает размеров 1,58 на 2,02 метра. Дополнительное место для сна получается при трансформации обеденной группы, где за столом одновременно размещаются четыре человека. Шестой пассажир, например ребенок, может устроиться посередине собранной родительской кровати.

Кухня для японского кемпера кажется необычно просторной. Длинный блок с навесными шкафами тянется вдоль левого борта от передних сидений до входной двери. Между круглой раковиной и двухконфорочной плитой остается достаточно места для большой разделочной доски, а откидная панель увеличивает рабочую поверхность.

Внизу разместились холодильник на 90 литров и микроволновая печь, для посуды предусмотрены ящики, лоток и несколько шкафчиков. Над кухней установлен поворотный телевизор, который можно развернуть к обеденной зоне.

Санузел совмещенного типа включает туалет, раковину и душ, а водостойкие поверхности позволяют хранить там мокрое снаряжение, например лыжи.

За отопление отвечает дизельная печка, за приготовление пищи – газ, за охлаждение – электричество. Бытовая сплит-система с внутренним блоком над изголовьями кроватей способна, по словам производителя, работать автономно до пяти часов. В стандартную комплектацию входит бортовой аккумулятор емкостью 400 А·ч.

В основе автодома лежит шасси Toyota Coaster Big Van мощностью 167 л.с. с приводом на одну ось.

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