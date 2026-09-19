Роковой «гербарий» — бойтесь его на дороге!

«За рулем» рассказал, какие опасности для водителя таит в себе опавшая листва

Эксперт «За рулем» рассказал о неочевидной осенней опасности, которую подавляющая часть современных автомобилистов совершенно не берет в расчет.

Одно дело – подготовка автомобиля к зиме , на которую большинство все же обращает должное внимание. Но мало кто задумывается о том, что и при переходе с лета на осень тоже происходят важные изменения, влияющие и на дорогу, и на автомобиль, и на водителя. Совокупность этих факторов может в какой-то момент оказаться фатальной или попросту очень неприятной. Но предупрежден – значит, вооружен. Вот, рассказываем вам про один из «скрытых за красотой» осенних «сюрпризов».

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»

– Скользкая дорога – это не обязательно гололед. Правда, первые заморозки осень тоже подбрасывает, но есть и другая неприятность: опавшие листья на проезжей части. Тут даже хорошие тормоза могут не спасти, поэтому сделайте над собой усилие и сбавьте скорость!.. Кроме того, опавшая листва очень любит забивать все подряд – в том числе и воздухопритоки отопителя. Сама она оттуда никогда не исчезнет: удалять этот хлам придется самостоятельно. Или за деньги – кому как нравится.

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