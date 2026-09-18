Так ли уж надо готовить машину к осени?

Эксперт Колодочкин объяснил, как подготовить к осени не только автомобиль, но и водителя

Современный автовладелец, в отличие от поколения отцов и дедов, обычно не придает особого значения ни температуре за бортом, ни, тем более, смене времен года. Разве что машинально поменяет дважды в год одни шины на другие. Поэтому советы типа «Как подготовить машину к осени, зиме и так далее» вызывают у него усмешку: мол, тема пахнет нафталином… Мотор пускается, в салоне комфортно – никакие страшилки больше не работают.

И все же осенние напоминалки есть – пробежимся по некоторым из них.

Каникулы кончились

К началу осени завершается массовый завоз детей обратно в города: каникулы кончились, пора обучаться. Наивно ожидать, что все они будут ходить по улицам, не утыкаясь в смартфоны и не бросаясь вам под колеса из самых неожиданных мест. От водителя требуется просто удвоить внимание.

За этими детьми пока что внимательно следят. Но за теми, что постарше, следить на дорогах уже придется водителям.

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Светлое время суток тоже кончилось

Осенью день сокращается максимально быстро. Окружающий пейзаж быстро чернеет, границы проезжей части сливаются с неизвестностью, а встречный транспорт активно слепит вас своими фарами. Мало того, порой выясняется, что и собственные фары светят не так и не туда – летом на это просто не обращали внимание. Короче говоря, собственную светотехнику (не только фары!) необходимо проверить. Или хотя бы протереть…

Чужие фары часто светят не так и не туда. А ваши точно в порядке?

Скользим?

Скользкая дорога – это не обязательно гололед. Правда, первые заморозки осень тоже подбрасывает, но есть и другая неприятность: опавшие листья на проезжей части. Тут даже хорошие тормоза могут не спасти, поэтому сделайте над собой усилие и сбавьте скорость!

И опять о листьях

Опавшая листва очень любит забивать все подряд – в том числе и воздухопритоки отопителя. Сама она оттуда никогда не исчезнет: удалять этот хлам придется самостоятельно. Или за деньги – кому как нравится.

Не сесть в лужу

Осень – царство луж. Добрый совет: обязательно снижайте скорость, заметив впереди водную преграду. Перечень возможных неприятностей тут солидный: от аквапланирования до гидроудара в двигателе, если уж совсем не повезет. Кроме того, машину может и развернуть, если, к примеру, левые колеса катят по асфальту, а правые форсируют лужу…

Нормализуем давление

Давление в шинах с наступлением осенней прохлады понижается – примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов похолодания. Так что, если вы последний раз проверяли давление летом и оно было совершенно нормальным (например, 2,3 бара), то осенней ночью, когда температура близится к нулевой, в шинах останется лишь 2,0 бара. У вас, конечно же, есть компрессор дабы восполнить недостающее?

И еще кое-что…

В бачок уже можно заливать спиртосодержащую омывайку – для начала «слабенькую». Из багажника пора вытряхнуть все «летние» атрибуты – у каждого они свои. А вот старую теплую куртку не грех разместить там уже сейчас: ночи становятся холодными, а мелкие (и совсем не мелкие) неприятности на дороге могут застигнуть в любое время суток.

Счастливого пути по осенним дорогам!