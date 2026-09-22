Audi против AUDI: немецкий концерн объявил войну китайскому импорту

Audi подала иск в суд Германии к Auto China из-за серого импорта электрокаров

Audi не намерена мириться с тем, что ее китайские электромобили попадают в Германию в обход официальных каналов. Как пишет Automobilwoche, компания из Ингольштадта обратилась в немецкий суд, и цель у нее одна: перекрыть ввоз так называемых «серых» машин, собранных для рынка КНР и завезенных через параллельный импорт.

Поводом стали сообщения о массовом притоке таких электрокаров без фирменных колец в Европу. Производит их совместное предприятие SAIC-Audi. «РГ» уже рассказывала: по цене эти машины оказались на порядок дешевле немецких аналогов.

Есть и другой нюанс. За пределами Китая подобные версии в официальную линейку бренда не входят, а значит, немецкие дилеры попросту не смогут их обслуживать.

Позиция Audi и реакция продавца

В Audi настроены жестко и обещают решительно защищать свои права и интересы. По словам представителей компании, электромобили, разработанные для другого рынка, продавать в Европе не предполагалось, и их ввоз нарушает авторские права.

Тем временем сайт Auto China убрал предложения о поставке двух популярных моделей – E5 Sportback и E7X. Правда, другие китайские бренды там по-прежнему доступны для заказа. Сами представители автосалона произошедшее никак не прокомментировали.

О том, как в России относятся к автомобилям из Китая, «За рулем» уже рассказывал.

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