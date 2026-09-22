Российские дилеры ожидают гибридный кроссовер Voyah Taishan

Эксперт Иванов: дилеры в конце сентября начнут получать кроссовер Voyah Taishan

Тестовые экземпляры гибридного кроссовера Voyah Taishan доберутся до дилерских центров в последних числах сентября. Первыми, как пояснил агентству « Автостат» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, приедут машины для тест-драйвов – чтобы клиент мог познакомиться с моделью вживую. А вот товарные автомобили покупатели увидят уже в октябре.

С кем придется соперничать новичку? По оценке эксперта, в списке прямых конкурентов – Zeekr и LiXiang, а еще BMW, Audi и Mercedes-Benz. «Ключевое преимущество Taishan дает локализация на заводе в Липецкой области. Автомобиль полностью адаптирован под российские условия. Модель имеет все шансы занять лидирующую позицию в своем сегменте», – комментирует Николай Иванов.

Оформить заказ на флагманский кроссовер можно уже сейчас – у официальных дилеров бренда, по цене от 9 775 000 рублей. Кстати, новинка попадает под государственную программу льготного автокредитования: тем, кто берет модель с гибридной силовой установкой, положена субсидия в размере 35%, но не больше 925 000 рублей.

Технические характеристики и оснащение

Кузов у Taishan полноразмерный: 5,2 м в длину, 2 м в ширину, 1,8 м в высоту. Внутри – шесть мест по схеме 2+2+2. Из оснащения стоит выделить проекционный дисплей с дополненной реальностью, встроенный холодильник, складные столики, двухсекционную панорамную крышу и потолочный экран, который развлекает пассажиров в дороге.

Под капотом – интеллектуальная гибридная система на базе 800-вольтовой архитектуры и два электродвигателя. Суммарно они выдают 517 л.с. и 695 Нм крутящего момента. Комбинированный запас хода достигает 1 120 км, а на «чистом» электричестве кроссовер проезжает до 280 км.

Что до российской версии, ее доработали: бензиновый двигатель здесь трудится только генератором и подзаряжает тяговую аккумуляторную батарею емкостью 62,5 кВтч. Такая последовательная гибридная силовая установка означает, что транспортный налог считают по 30-минутной номинальной мощности – 197 л.с.

Еще одна деталь – задняя ось поворачивается на 8 градусов, отсюда сверхмалый радиус разворота всего 5,4 м. Трехкамерная интеллектуальная пневмоподвеска, в свою очередь, мгновенно откликается на особенности дорожного покрытия и обеспечивает плавность хода.

О других внедорожниках, готовящихся к выходу на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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