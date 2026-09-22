В России переписали цены на премиум-лифтбек от Changan

Лифтбек Avatr 12 подорожал в России на 200-300 тысяч рублей

Премиальная марка Avatr, которой владеет Changan, пересмотрела ценники на свой электрический лифтбек Avatr 12 в России. Обновленные прайс-листы изучили «Автоновости дня» – и выяснилось: в сентябре подорожали три комплектации модели 2026 года из четырех.

Прибавка оказалась в диапазоне от 200 до 300 тыс. рублей, то есть примерно от 2% до 4% прежней стоимости. Правда, коснулось это не всех версий.

Цены Avatr 12 в сентябре

Порог входа в модель остался прежним. Самая доступная комплектация «12_1» по-прежнему стоит около 7 миллионов рублей, так что минимальная цена Avatr 12 на российском рынке не сдвинулась.

Для остальных версий цифры такие: «122» – примерно 7,8 миллиона рублей, «123.1» – около 8,3 миллиона, а «12_3.2» – порядка 8,4 миллиона.

Кстати, Avatr здесь не единственный, кто переписал ценники. Ранее стоимость своих внедорожников в России обновил Tank.

Характеристики Avatr 12 и оснащение

В России лифтбек дебютировал в декабре 2025 года. Внешность машины разрабатывал Надер Фагихзаде, бывший дизайнер BMW. Из приметных решений – убирающиеся дверные ручки, большая панорамная крыша площадью около 2,6 квадратных метра и активный задний спойлер. Аэродинамика под стать: коэффициент сопротивления воздуха всего 0,21.

Техника различается по версиям. Базовая – с одним мотором на 313 лошадиных сил, до сотни она разгоняется за 6,7 секунды. У остальных привод полный и два двигателя суммарной мощностью 578 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды. Батарея у всех одинаковая – 94,5 кВт·ч; запас хода составляет 565 км у полноприводных и 610 км у заднеприводной.

Все официальные Avatr 12, которые продаются в стране, адаптированы под Россию: мультимедиа с русским интерфейсом, встроенная eSIM, мобильное приложение для управления, зимний пакет и зарядный разъем европейского стандарта CCS2.

О том, как меняются цены на машины в России, «За рулем» уже рассказывал.

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