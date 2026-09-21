Скидка более 500 тысяч рублей: в России резко подешевел добротный кроссовер

«Москвич» запустил продажи кроссовера М70 с прямой скидкой 560 тыс. рублей

Московский автозавод « Москвич» начал продавать кроссовер М70 с прямой скидкой. Экономия – 560 тыс. рублей. Правда, доступна она только для начальной комплектации Drive («Драйв»).

Москвич М70

С учетом скидки 150-сильный Москвич М70 обходится более чем на 18% дешевле рекомендованной розничной цены. По сути, минимальная стоимость модели упала до 2,5 млн рублей. А вот для топовой версии Ultra («Ультра») таких выгод пока нет: она по-прежнему продается за 3,5 млн рублей.

Москвич М70

Кстати, среднеразмерный кроссовер Москвич М70 поступил в продажу в марте этого года. Он станет первым из двух моделей М-серии, который перейдет на мелкоузловой (CKD) цикл сборки на заводе «Москвич». Для этого на предприятии идет масштабная модернизация сварочного, окрасочного и сборочного производств.

Силовой агрегат зависит от комплектации. В базовом исполнении Drive («Драйв») это 1,5-литровый 150-сильный турбомотор в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Топовая версия Ultra («Ультра») получила 2,0-литровый 200-сильный турбированный двигатель с классическим девятиступенчатым автоматом.

Интерьер Москвич М70

О том, сколько сейчас просят за другие новинки на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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