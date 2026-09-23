Стал богаче и мощнее: Geely Galaxy E5, он же EX5 в России, обновился

Geely рассказала о новом Galaxy E5, который известен в России как Geely EX5

Geely EX5 снаружи не поменялся. Все силы китайского производителя ушли на салон и техническую начинку, а официальную премьеру кроссовера назначили на 23 сентября.

Большую часть физических клавиш из интерьера убрали. Управлять функциями теперь приходится через крупный сенсорный дисплей – в Китае такой подход как раз в тренде. Другое дело Европа и Россия: здесь покупатели чаще выбирают машины с обычными кнопками и шайбами.

Обшивку переделали основательно: в отделке много мягкого кожзаменителя, кресла получили перфорацию и стёжку, отчего внутри стало уютнее. Деревянные вставки вместе с другими материалами добавляют салону премиальности, а на центральной консоли появился новый хрустальный селектор. Есть и проекционный дисплей, и интеллектуальный робот-помощник.

Хотя главное – под кузовом. Кроссовер перевели на 800-вольтовую платформу с задним приводом и дали ему электропривод 16-в-1: в одном узле собраны 16 компонентов, за счет чего системы управления мотором и аккумулятором работают эффективнее.

Батарей на выбор две, с запасом хода до 550 и 635 км. Отдача единственного электромотора – до 333 л.с., что почти на 116 л.с. больше, чем развивала прошлая версия Galaxy E5. Вдобавок кроссовер обзавелся лидаром и новым комплексом водительских помощников.

О полноприводной модификации Geely EX5 для России «За рулем» уже рассказывал.

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