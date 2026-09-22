Представлен интересный пикап с уникальной конструкцией грузового отсека

Maxus выпустила пикап Interstellar X 2027 с трансформируемым грузовым отсеком

Принадлежащая SAIC марка Maxus выкатила новый пикап Interstellar X. Главная его фишка – грузовой отсек, который умеет быстро превращаться то в полноценный грузовик, то в кемпер. Заднюю платформу от сидений отделяет электрическая шторка. Такой схемой, если верить производителю, не может похвастаться больше ни одна модель в классе: кабина и кузов здесь объединяются.

За новинку 2027 модельного года просят 185 800 юаней – в пересчете по курсу это 2,32 млн рублей.

Габариты такие: 5500 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1860 мм в высоту, колесная база – 3300 мм. В китайской компании уверяют, что в отсек поместится много всего, от рыболовных снастей до фототехники. Причем пространство перестраивается под конкретную задачу: спальное место, зона отдыха и не только.

Под капотом – 2,5-литровый турбодизель, отдающий до 224 л.с. и 520 Нм. Трудится он в паре с 8-ступенчатым автоматом, а буксировать машина способна до 3,5 тонны. Интегрированная рама получила высокую жесткость на кручение – 40 000 Нм/град. Кстати, автомобиль можно обуть в 18-дюймовые вседорожные шины. Полный привод дополнен интеллектуальной системой управления с 12 режимами под разные типы местности, дорожный просвет – 240 мм.

Уже в базовой версии Interstellar X оснащается кожаными сидениями и двумя 12,3-дюймовыми экранами. Среди доступного оборудования – камеры кругового обзора, помощник при движении по бездорожью, автоматические фары и ассистент при спуске. За доплату предлагают зеркало заднего вида с потоковой передачей видео, электропривод водительского кресла, а также передние сидения с вентиляцией и массажем.

О том, как китайские машины укрепляются на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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