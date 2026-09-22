Китай резко нарастил экспорт машин в Россию

Главное таможенное управление КНР: Китай вдвое увеличил экспорт авто в РФ

За январь-август 2026 года Китай отправил в Россию свыше 688 тыс. автомобилей – ровно вдвое больше, чем за те же восемь месяцев 2025-го. Такие сведения 20 сентября обнародовало Главное таможенное управление КНР.

В денежном выражении поставки за этот период достигли $9,08 млрд. Прошлогодний результат за аналогичные месяцы превышен в 2,2 раза.

Ключевым поставщиком новых машин на российский рынок Китай по-прежнему остается: его доля в импорте – около 73%. Об этом 4 сентября сообщило агентство « Автостат». Совсем другая картина в сегменте автомобилей с пробегом – здесь больше половины ввоза (56%) приходится на Японию, причем преимущественно на праворульные модели. Леворульные машины едут в основном из Китая (29,1%) и Южной Кореи (7,3%).

О том, какие машины охотнее всего покупают на вторичке, «За рулем» рассказывал ранее.

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