Продажи новых Tesla обвалились в России

Аналитик Целиков: За 8 месяцев в РФ зарегистрировано всего 96 новых Tesla

Регистрации новых электрокаров Tesla за 8 месяцев текущего года сократились на 60% до 96 единиц. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Расклад по моделям Tesla в России выглядит так. Впереди Model 3 – 40 автомобилей. Следом держится Model Y с 30 единицами. Замыкает тройку самых востребованных Cybertruck, у которого 20 машин.

Как марка смотрится на фоне всего рынка, пояснил эксперт. «За всю историю в России было продано 4,8 тысячи новых электромобилей Tesla. Лучший год для марки был 2023-й, когда на российский учет встало 1257 единиц. Тогда Tesla была самой популярной маркой электромобилей в России. В текущем году доля Tesla составляет чуть более 1% российского рынка электрокаров», – отметил эксперт.

Выходит, что пик пришелся на 2023-й, когда марка задавала тон среди электрокаров. Сейчас ее позиции заметно скромнее: доля держится около отметки чуть выше 1%.

О том, как обновился еще один электромобиль, «За рулем» уже рассказывал.

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