Минтранс наведет порядок с заправками, кафе и отелями вдоль дорог

Заправки, кафе и отели у трасс объединят в комплексы

В России упорядочат размещение объектов придорожной инфраструктуры. Законопроект об этом, разработанный Минтрансом, внесен в Госдуму, сообщили в ведомстве. Законопроект впервые на законодательном уровне вводит два новых понятия – «мобильный объект» и «многофункциональная зона». Первое означает передвижные точки обслуживания, скажем автолавки, которые работают с людьми прямо в пути.

Под многофункциональной зоной понимают комплексную территорию, где одновременно могут стоять сразу несколько объектов дорожного сервиса: заправки, кафе, гостиницы и прочее. Есть в документе и четкое определение придорожной инфраструктуры.

К ней относят объекты, расположенные непосредственно у трассы – в полосе отвода либо в прилегающей зоне, причем с прямым доступом к проезжей части.

В Минтрансе рассчитывают: после принятия закона дороги станут безопаснее, а нагрузка на придорожный бизнес снизится. Логика простая – АЗС, кафе и отели объединят в единые комплексы, поэтому примыканий к трассе станет меньше, вероятность ДТП упадет, а перепады скорости потока будут случаться реже.

Предпринимателям, кстати, больше не придется возводить полноценные съезды. Им разрешат использовать мобильные объекты – а значит, порог входа в придорожный сервис заметно снизится.

Член Общественного совета при Минтрансе РФ Валерий Машков отмечает, что размещение мобильных объектов на площадках отдыха даст толчок развитию сервиса в том числе там, где строительство капитальных объектов пока экономически нецелесообразно. «Для бизнеса это дополнительные возможности, для водителей – более доступный сервис в пути. При этом принципиально важно, что размещение таких объектов будет осуществляться с учетом требований безопасности», – подчеркнул он.

О том, как обновленный Haval Jolion ведет себя в дальней дороге, «За рулем» уже рассказывал.

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