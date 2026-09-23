Каким подшипникам доверяют в России?

От качества, точности изготовления и характеристик подшипников зависит безопасность движения, надежность и ресурс автомобиля. Вот почему важно выбирать только достойные доверия бренды.

Чтобы потребителям было легче ориентироваться на рынке автокомпонентов, в 2023 году мы учредили премию Бренд Года «За рулем». Ежегодно в ней голосуют наши читатели и подписчики, выбирая достойные торговые марки с опорой на собственный опыт ремонта и обслуживания машины.

От качества, точности изготовления и характеристик подшипников зависит слишком многое: не только безопасность движения, но и надежность и ресурс ключевых узлов и агрегатов автомобиля. Именно поэтому важно выбирать только достойные доверия бренды, список которых мы приводим ниже.

В этом году в рамках голосования первого тура был определен список из десяти достойных, куда вошли Febest, Ganz, GMB, Iljin, Koyo, Marshall, Metaco, Patron, Trialli и VPZ/VBF.

Пришло время назвать лучший бренд. Чтобы выбрать чемпиона, переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.

Голосование продлится до 1 ноября. Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!