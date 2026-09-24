Стартовали продажи роскошного минивэна, превосходящего по уровню Maybach
Новый минивэн Voyah Dreamer 9 заметно отличается от Dream, который уже представлен на российском рынке, – причем и снаружи, и по внутреннему наполнению. Ставка сделана на максимально комфортную поездку, так что с лучшими мировыми аналогами эта машина потягаться способна. За новинку просят от 419 900 юаней. По текущему курсу это выходит около 5,28 млн рублей.
Премиальный статус минивэна подчеркивается даже дизайном кузова. Выдвижная эмблема сделана из хрусталя, граней у нее 2520. Когда водитель подходит к машине, эмблема плавно поднимается и подсвечивается.
Оптика тоже новая – на 2,6 млн пикселей. Такие фары могут проецировать на дорогу разметку пешеходного перехода или навигационные подсказки.
Проектируя интерьер, инженеры в первую очередь думали о пассажирах второго ряда. Раздельные кресла там поворачиваются на 45, 90 и 180 градусов. Правда, полностью раскладывается только правое, оно же поддерживает механический массаж, а внутри у него встроена отдельная подушка безопасности.
Рядом с этими креслами поставили двухдверный холодильник на 13 литров и потолочный экран диагональю 21,4 дюйма.
В крышу вмонтировали два больших панорамных окна, причем прозрачность каждого регулируется отдельно. Между ними протянулись тонкие светодиодные ленты. Стекла боковых дверей тоже умеют менять степень прозрачности – и делают это за миллисекунды.
Впереди разместились два сенсорных экрана по 15,6 дюйма и цифровая приборная панель. Покупателям Dreamer 9 предложат еще и проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности.
За автономное управление отвечает целый комплекс: 896-линейный лидар, три твердотельных лидара для контроля мертвых зон, а также несколько камер, датчиков и парктроников.
На рынке Dreamer 9 предлагают в гибридном и электрическом исполнениях. У гибрида под капотом 1,5-литровый турбомотор в паре с двумя электродвигателями, суммарная отдача такой связки доходит до 761 л.с., а встроенный аккумулятор обеспечивает до 340 км хода на электротяге.
Без дозаправки новинка проезжает до 1500 км, расходуя в среднем 5,55 л на 100 км.
Электрическая версия получила два мотора общей мощностью 646 л.с. и способна проехать без подзарядки до 701 км. Еще у машины есть адаптивная подвеска с двухклапанными амортизаторами и возможность подруливать задними колесами.
О более доступном просторном седане «За рулем» уже рассказывал.
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