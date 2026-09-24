Стартовали продажи роскошного минивэна, превосходящего по уровню Maybach

Voyah запустила продажи нового минивэна Dreamer 9 с ценой от 5, 28 млн рублей

Новый минивэн Voyah Dreamer 9 заметно отличается от Dream, который уже представлен на российском рынке, – причем и снаружи, и по внутреннему наполнению. Ставка сделана на максимально комфортную поездку, так что с лучшими мировыми аналогами эта машина потягаться способна. За новинку просят от 419 900 юаней. По текущему курсу это выходит около 5,28 млн рублей.

Voyah Dreamer 9

Премиальный статус минивэна подчеркивается даже дизайном кузова. Выдвижная эмблема сделана из хрусталя, граней у нее 2520. Когда водитель подходит к машине, эмблема плавно поднимается и подсвечивается.

Оптика тоже новая – на 2,6 млн пикселей. Такие фары могут проецировать на дорогу разметку пешеходного перехода или навигационные подсказки.

Проектируя интерьер, инженеры в первую очередь думали о пассажирах второго ряда. Раздельные кресла там поворачиваются на 45, 90 и 180 градусов. Правда, полностью раскладывается только правое, оно же поддерживает механический массаж, а внутри у него встроена отдельная подушка безопасности.

Voyah Dreamer 9

Рядом с этими креслами поставили двухдверный холодильник на 13 литров и потолочный экран диагональю 21,4 дюйма.

В крышу вмонтировали два больших панорамных окна, причем прозрачность каждого регулируется отдельно. Между ними протянулись тонкие светодиодные ленты. Стекла боковых дверей тоже умеют менять степень прозрачности – и делают это за миллисекунды.

Впереди разместились два сенсорных экрана по 15,6 дюйма и цифровая приборная панель. Покупателям Dreamer 9 предложат еще и проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности.

Voyah Dreamer 9

За автономное управление отвечает целый комплекс: 896-линейный лидар, три твердотельных лидара для контроля мертвых зон, а также несколько камер, датчиков и парктроников.

На рынке Dreamer 9 предлагают в гибридном и электрическом исполнениях. У гибрида под капотом 1,5-литровый турбомотор в паре с двумя электродвигателями, суммарная отдача такой связки доходит до 761 л.с., а встроенный аккумулятор обеспечивает до 340 км хода на электротяге.

Без дозаправки новинка проезжает до 1500 км, расходуя в среднем 5,55 л на 100 км.

Электрическая версия получила два мотора общей мощностью 646 л.с. и способна проехать без подзарядки до 701 км. Еще у машины есть адаптивная подвеска с двухклапанными амортизаторами и возможность подруливать задними колесами.

О более доступном просторном седане «За рулем» уже рассказывал.

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