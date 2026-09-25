От Выборга до Владивостока за 104 часа: готовы ли дороги РФ к автопутешествиям?

Андрей Леонтьев и Анна Левина проехали от Выборга до Владивостока на HONGQI HS5

Итоги трансконтинентального марафона «10 000 км надежности. Выборг – Владивосток» подвели 15 сентября 2026 года в Москве. Главное, что там прозвучало: этот пробег официально подтвержден как самый протяженный беспрерывный автомобильный маршрут по территории России.

Андрей Леонтьев и Анна Левина проехали 9 970 км – от Балтийского моря до Японского. На весь путь ушло 104 часа 33 минуты, экипаж пересек семь часовых поясов и 23 региона страны на автомобиле HONGQI HS5. Финиш состоялся 1 сентября во Владивостоке, а результат зафиксировала судейская коллегия во главе с Юлией Кельнер.

Испытанием маршрут оказался не только для людей и машины. В поездке экипаж шел по дорогам сети трасс «Автодор» – среди них М-11, ЦКАД и М-12, и как раз они сегодня образуют важную часть транспортного каркаса России: сокращают время в пути между регионами, дают высокий уровень дорожной инфраструктуры и сопутствующих сервисов.

Почти 10 тысяч километров через 23 региона – это еще и наглядная демонстрация того, насколько велик потенциал России в автомобильном туризме. Современные трассы уже связывают удаленные территории и позволяют планировать дальние путешествия между регионами. А если дороги, придорожный сервис и инфраструктура для автомобилистов продолжат развиваться, подобные поездки станут доступнее и комфортнее.

Ехали, кстати, на серийной машине – HONGQI HS5 с 2,0-литровым турбомотором на 245 л.с., 8-ступенчатой трансмиссией Aisin и полным приводом. Для бренда это продолжение рекордной истории: гибридный HONGQI HS6 PHEV до этого дважды устанавливал рекорды Гиннесса – 2 327,343 км без дозаправки и подзарядки, а также 1 131,133 км в условиях экстремального холода от -20 до -30 °C, тоже без дозаправки.

Поддержку марафону оказал Фонд «Росконгресс»: его деятельность направлена на содействие развитию экономического потенциала страны, продвижение национальных интересов и укрепление имиджа России. Фонд выступает организатором крупнейших деловых мероприятий, включая Восточный экономический форум, – на его площадке как раз и прошел финиш пробега.

Информационным партнером проекта стал Авто Mail, автомобильное интернет-издание с ежемесячной аудиторией 7 млн человек: в его повестке новости рынка, тест-драйвы, автомобильные технологии и вопросы эксплуатации. В подготовке машины к продолжительному маршруту участвовал «ТОТЕК» – российский производитель премиальных ГСМ, работающий с 2006 года и выпускающий масла, присадки и специальное гоночное топливо. Продукция компании проходит проверку реальными гоночными нагрузками и применяется в автоспорте.

О том, как долгие пробеги изнашивают машины, «За рулем» уже рассказывал на примере старения коммерческого автопарка.

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