Эксперты оценили стоимость старения коммерческого автопарка в России

Fit Fleet: ремонт машин в комтрансе подорожал в РФ в среднем до 12,4 тыс. рублей

Российский автопарк стареет, и это давно не абстрактный сюжет из аналитических обзоров. Для компаний, у которых в работе десятки и сотни машин, проблема оборачивается конкретной строкой расходов. Коммерческая техника изнашивается быстрее легковой, обслуживать ее сложнее и дороже. Отсюда и необходимость заново пересматривать сервисные бюджеты.

Сколько именно это стоит, посчитали аналитики Fit Fleet. За период с 1 января по 31 июля 2026 года корпоративные клиенты оставляли за один заезд в сервис в среднем почти 12,4 тыс. рублей. Цифра сама по себе не пугает, зато она умножается на размер парка и на число обращений за год – вот где начинается настоящая арифметика.

Вообще, речь идет исключительно о сегменте B2B: частные владельцы в эту статистику не попадают, так что речь о корпоративных закупках услуг и корпоративной логике планирования. Как рассказали эксперты, ремонт коммерческого транспорта растет в цене по мере старения техники. В категории нового автопарка возрастом до трех лет средний чек заезда на СТО составляет 10 тыс. рублей. С увеличением возраста техники до 4–5 лет средний чек возрастает до 13,2 тыс. рублей. Для коммерческих автомобилей возрастом 6–9 лет показатель среднего чека достигает 15,8 тыс. рублей. Максимальная стоимость ремонта зафиксирована в категории автомобилей возрастом 10–14 лет, где средний чек достигает почти 17,7 тыс. рублей.

Параллельно со старением парка наблюдается снижение интенсивности эксплуатации коммерческой техники. Средний пробег коммерческого автомобиля по всем возрастным группам за первые семь месяцев 2026 года составил 19,5 тыс. км против 25,3 тыс. км за аналогичный период 2025 года, показав снижение на 22,8%, подсчитали аналитики.

Наиболее существенное падение выработки зафиксировано в категории машин старше 15 лет, где средний пробег сократился с 14,6 тыс. км до 9,1 тыс. км (на 37,7%). В категории 4–5 лет пробег уменьшился с 30,6 тыс. до 24 тыс. км (на 21,3%), а среди новых автомобилей возрастом до трех лет — с 23,6 тыс. до 21,6 тыс. км (на 8,1%).

«Проблема старения корпоративных автопарков в России сегодня стоит крайне остро. В условиях, когда обновление техники замедлилось, а средний возраст коммерческого транспорта продолжает расти, бизнесу необходимо четко понимать структуру своих сервисных трат. Старая техника все чаще требует дорогостоящего крупного ремонта узлов и агрегатов», - отметил директор департамента корпоративных продаж Fit Fleet Дмитрий Бабаев.

О том, что поставки новых машин из Китая продолжают расти, «За рулем» уже рассказывал.

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