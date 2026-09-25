Один из самых популярных кроссоверов Geely стал мощнее и дешевле: подробности

Обновленный Geely EX5 вышел на рынок с ценой от 1,24 млн рублей

Китайский кроссовер Geely EX5, который с 2024 года продается на домашнем рынке под именем Galaxy E5, пережил обновление. Причина банальна: соперники наступают на пятки, и продажи модели заметно просели. Ответ марки – не только пересобранная техническая часть, но и переписанный ценник.

Geely EX5

Главная перестановка – силовая установка. Электромотор переехал с передней оси на заднюю, да еще и прибавил: было 218 л.с., стало 313. Заднемоторная схема, по сути, избавляет от лишней пробуксовки при старте и помогает экономить энергию. Динамика тоже подтянулась – с места до сотни теперь 5,8 секунды вместо 6,9, а максимальная скорость выросла со 180 до 201 км/ч.

Любопытный момент: переднеприводную модификацию на 218 л.с. из продажи не убрали. Это начальная комплектация с довольно скромным оснащением – похоже, ее готовят в том числе под такси. Батарея здесь на 60,2 кВт·ч, чего по циклу CLTC хватает на 530 км. Заднеприводные версии получили аккумуляторы на 61,5 и 70 кВт·ч, а запас хода у них лежит в диапазоне 550-635 км.

Отдельно стоит сказать про платформу: обновленный заднеприводный EX5 построен на 800-вольтовой архитектуре. Постоянный ток он принимает мощностью до 460 кВт, и тогда 10-70% заряда набираются за 8 минут 25 секунд. Правда, чтобы увидеть такие цифры, нужна станция соответствующего класса.

Освободившееся под капотом место инженеры пустым не оставили – там появился багажный отсек на 160 литров. Еще одна деталь: на крыше поселился сенсор LiDAR, входящий в комплекс активных ассистентов G-Pilot H5. С их помощью машина умеет сама ехать от адреса к адресу – в Китае, разумеется.

Интерьер Geely EX5

Новая система стабилизации добавляет аргументов: даже после прокола шины на скорости 160 км/ч кроссовер старается удержать выбранный вектор движения.

Внешность тоже слегка подправили. Бамперы стали спортивнее, а порт зарядки переехал на заднее крыло. Габариты – 4636 х 1920 х 1670 мм, колесная база – 2750 мм. Мест в салоне пять, а объем багажника при сложенном заднем ряду достигает 1838 литров.

Начальная переднеприводная версия обновленного кроссовера стоит 97,8 тысячи юаней – это 1,24 млн рублей, но только с учетом временной скидки. Без специальной выгоды ценник поднимается до 107,8 тысячи юаней (1,36 млн рублей). Для сравнения: прежняя версия модели стартовала от 109,8 тысячи юаней, то есть от 1,39 млн рублей. В базовом оснащении – 18-дюймовые диски, система кругового обзора, круиз-контроль, 15,4-дюймовый экран в салоне и шесть динамиков.

Следующая ступень – Launch Edition за 117,8 тысячи юаней (1,49 млн рублей) без учета скидок. Здесь уже задний привод на 333 л.с. и 550 км запаса хода. От предыдущего исполнения эта версия отличается активным воздухозаборником, встроенным интернетом 5G вместо 4G и восемью динамиками.

Geely EX5 Explorer оценили в 125,8 тысячи юаней (1,59 млн рублей). Силовая установка та же, зато оснащение богаче: 23 динамика, обогрев и вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, более продвинутый голосовой ассистент, акустические стекла, панорамная крыша и улучшенный комплекс ассистентов водителя с адаптивным круиз-контролем и активным дальним светом.

Explorer+ предлагает более емкую батарею – запас хода 635 км – и атмосферную подсветку салона на 256 цветов. Цена: 135,8 тысячи юаней (1,72 млн рублей). Предмаксимальное исполнение 550 LiDAR стоит 137,8 тысячи юаней (1,75 млн рублей): батарея меньше, 550 км, зато есть уже упомянутый лазерный дальномер. Самый дорогой EX5 – с емким аккумулятором и «лидаром» – оценен в 147,8 тысячи юаней (1,87 млн рублей).

Для России, в отличие от Китая, линейка выглядит иначе. Здесь актуальный Geely EX5 продается в двух комплектациях – «Про» и «Макс».

Рекомендованная стоимость без учета специальных выгод укладывается в диапазон 4 169 990 – 4 479 990 рублей.

Впрочем, со скидками цену можно опустить до 3 769 990 – 4 079 990 рублей.

О новой модификации набирающего популярность в России Geely EX5 «За рулем» уже рассказывал.

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