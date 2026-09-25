За цену средней Весты: крутой кроссовер с очень низким расходом уже в продаже

Changan запустил продажи нового кроссовера Nevo Q06 с ценой от 1,7 млн рублей

Продажи кроссовера Changan Nevo Q06 стартовали в Китае. Минимальный ценник – 135 900 юаней, то есть примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу. Ровно столько же просят за Lada Vesta в средней комплектации. Правда, возможности у китайской новинки совсем из другого мира.

Выбор есть между гибридом и электрокаром. В основе лежит платформа SDA, которую Changan разработала сама: она сводит воедино вычислительные модули, датчики и программные сервисы.

Шасси здесь интеллектуальное. Спереди – алюминиевая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – пятирычажная. Плюс гидравлическая система с адаптивной регулировкой демпфирования. А двухмоторная версия обзавелась блокируемым задним дифференциалом – впервые в классе. Такой Nevo Q06 поддерживает режим дрифта и разворот на 180 градусов. Если шину пробьет на скорости до 190 км/ч, электроника не позволит машине уйти в занос.

Электрическая версия в базе – один мотор на 306 л.с. За доплату его заменяют на 333-сильный агрегат. В более дорогих модификациях появляются два электродвигателя с суммарной отдачей 449 л.с., и тогда до сотни кроссовер ускоряется за 4,8 секунды. Аккумуляторов на выбор два; в зависимости от них машина проезжает без подзарядки до 602−700 км. У гибрида 1,5-литровый мотор работает генератором. В этом исполнении стоят два задних электромотора с отдачей до 367 л.с. На электротяге кроссовер проходит до 200 км, а общий запас хода без дозаправки – 1600 км.

Длина китайской модели – 4837 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2940 мм. По заявлению Changan, больше 90% внутренних поверхностей отделаны мягкими на ощупь материалами. Вдоль салона протянули светодиодную подсветку длиной 4450 мм. Что до полезной площади пола, то она составляет 91,7% – лучший показатель в классе.

Спинки задних сидений с функцией массажа наклоняются под углом 145 градусов. Кстати, из оснащения доступны холодильник на 9,5 литра, потолочный экран и тачскрин на 15,6 дюйма, а также электрические солнцезащитные шторки на боковых окнах. Отдельная тема – электроника: 256-линейный лидар, 11 камер и 3 радара миллиметрового диапазона. Такой набор дает новинке множество сценариев автономного вождения и 31 функцию безопасности.

Про другой кроссовер с богатым оснащением и ценой около двух миллионов «За рулем» уже рассказывал.

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