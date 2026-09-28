Почему импортные машины могут подорожать еще до очередной индексации утильсбора

Эксперт Иванов предрек рост цен на авто до очередной индексации утильсбора

Новые ставки утилизационного сбора начнут действовать с 1 января 2027 года, но покупатели могут ощутить их раньше – уже в ноябре-декабре 2026-го. Такой прогноз дал Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф».

Причина кроется в том, как устроены деньги в автобизнесе. Средства от продажи машины идут на закупку следующей партии, пояснил Иванов. Если новая поставка с учетом повышенного утильсбора обойдется дороже, продавец вправе заранее пересчитать ценники и на те автомобили, что уже в наличии. Особенно это касается машин, которые ввозят по альтернативным каналам поставок.

«Основное подорожание из-за предстоящей индексации утильсбора, на мой взгляд, придется на автомобили, поставляемые по альтернативным каналам. Этот сегмент наиболее чувствителен. Причем цены могут начать меняться уже в ноябре-декабре 2026 года. Продавцы могут начать закладывать повышение утильсбора в стоимость машин, которые уже находятся в наличии и были ввезены по прежним ставкам. Если покупатель уже определился с выбором, например, Toyota RAV4 или BMW X3, и планирует сделку в ближайшие месяцы, я бы рекомендовал рассмотреть предложения сейчас. Рассчитывать, что сегодняшние цены обязательно сохранятся до конца декабря, я бы не стал», – отметил Иванов.

Впрочем, не все так прямолинейно. Индексация сбора на 10-20% вовсе не означает, что машина подорожает ровно на те же 10-20%, да и на всю сумму прибавки ценник обычно не вырастает. Итог зависит от условий производства, скидок, складских запасов и решений автопроизводителя. Для моделей локальной сборки эти обстоятельства способны сгладить влияние индексации. А вот в сегменте «альтернативного» импорта к цене добавляются еще курс валют, конкретная модификация и уровень спроса.

Сколько прибавят ставки и кого это затронет

Теперь о конкретике. Для самой массовой категории – бензиновых автомобилей с двигателем объемом до 2 литров и мощностью выше 160 л. с., не старше трех лет – номинальный утильсбор поднимется до 1 млн 80,8 тыс. рублей. Прибавка составит 180 тыс. рублей. Для машин с мотором от 2 до 3 литров и мощностью до 250 л. с. она окажется уже 480 тыс. рублей.

Заметнее всего рост цен ударит по импортным кроссоверам среднего ценового диапазона, полагает Иванов. Для покупателя прибавка ощутима, а альтернативы на рынке есть – значит, спрос вполне может перераспределиться между моделями. В премиуме картина другая: клиенты нередко хранят верность выбранной машине даже при выросшем ценнике, поэтому меняться будут скорее объемы продаж, а не сам модельный ряд. В «Рольфе» напоминают: для гибридов и электромобилей действует отдельная шкала коэффициентов, так что при расчете стоимости важно понимать, какой именно тип силовой установки стоит на конкретной машине.

«Для автомобилей локальной сборки мы не ожидаем изменения ценовой политики из-за индексации утильсбора», – подчеркнул Иванов.

23 сентября Минпромторг России напомнил, что утилизационный сбор планируют проиндексировать с 1 января 2027 года на 10-20% в зависимости от категории транспортного средства.

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