Навороченный электромобиль по цене Гранты: чем удивляет новая Jetta

FAW-Volkswagen запустил предпродажи седана Jetta M6 с ценой 1,01 млн рублей

Совместное предприятие FAW-Volkswagen открыло в Китае предпродажу электрического седана Jetta M6. Стартовая цена – 80 800 юаней, что по курсу на 28 сентября 2026 года чуть больше 1 млн рублей; об этом пишет CarNewsChina.

По габаритам новинка – среднеразмерный седан, который слегка перерос Volkswagen Jetta. Цвет можно выбрать из шести вариантов: синий, фиолетовый, серебристый, белый, черный и золотой.

Jetta M6

Внутри – 15,6-дюймовый центральный экран и 8,88-дюймовая панель приборов. Физических кнопок осталось совсем немного. Для интерьера доступны три схемы: серая, белая и фиолетовая.

Комплектаций три. Версия 465 Pro стоит 80 800 юаней (около 1 млн рублей), 555 Max – 90 800 юаней (1,14 млн рублей), 555 Ultra – 99 800 юаней (1,25 млн рублей).

Любопытное сравнение: по китайским ценам M6 оказывается на уровне Lada Granta в России. За 1,1 млн рублей Granta берут в исполнении «Комфорт» – там 90-сильный мотор и механика. За 1,2 млн рублей доступна версия «Практик» со 106 л. с.

Jetta M6

База 465 Pro: батарея на 42,9 кВт·ч, запас хода 465 км по циклу CLTC и электромотор на 152 л. с. До сотни такой седан разгоняется за 8,3 секунды, расходует 10,5 кВт·ч на 100 км, а колесные диски у него 17-дюймовые.

Из оснащения – адаптивный круиз-контроль, система автопарковки и камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси». Отдача в 152 л. с. означает, что в России машина попадает под льготный утильсбор.

Версия 555 Max идет с батареей на 51,9 кВт·ч и мотором на 194 л. с. Запас хода – 555 км по CLTC, расход – 10,7 кВт·ч на 100 км, диски – 18 дюймов.

Сверх этого у Max есть панорамный люк, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и электрорегулировками, а также беспроводная зарядка для смартфона.

Jetta M6

Топовая 555 Ultra добавляет систему Assistance уровня 2 с навигацией в автопилоте (NOA) для городских дорог и шоссе, массажные передние сиденья с регулировкой поясничной поддержки, контурную подсветку салона на 256 цветов и подсветку дверных ручек.

Jetta – китайский бренд, который появился в 2019 году внутри СП FAW-Volkswagen. Поначалу он делал только бензиновые машины и продавал их исключительно внутри Китая.

В 2026 году подход поменялся: марка вышла на внешние рынки и начала переходить на электромобили. M6 стал ее первым серийным электрокаром.

В России бренд официально представлен тремя моделями – VA3, VS5 и VS7. Все они по дизайну перекликаются с автомобилями Volkswagen.

Еще об одном необычном электромобиле «За рулем» рассказал, вспомнив семейный седан, превращенный в электрическое купе.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!