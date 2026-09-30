Форум «Дело Спецтехники»: Как меняется спрос на спецтехнику в России

Авито Спецтехника: совпадение просмотров объявлений и оформлений ЭПСМ по девяти видам техники достигло 82% в январе-июле 2026 года

Смотреть на интерес посетителей к объявлениям как на опережающий показатель спроса на новую самоходную технику – с такой инициативой выступила Авито Спецтехника. Сопоставление данных платформы и АО «Электронный паспорт» дало статистически значимую связь: с января по июль 2026 года структура просмотров по девяти основным видам техники совпала со структурой оформлений электронных паспортов самоходных машин (ЭПСМ) в 82% случаев. Об исследовании рассказали 29 сентября на форуме «Дело Спецтехники» в Москве.

Кому это выгодно? Производителям, импортерам и дилерам – тем, кто планирует выпуск, поставки и складские запасы. Видеть сдвиг заранее удобнее: у компаний появляется запас времени до полугода, чтобы поправить объемы и структуру выпуска, перенастроить логистику или пересобрать склад.

Интерес на Авито как опережающий индикатор

Методика строится на сравнении данных, которые относятся к разным этапам пути машины к покупателю. Сначала интерес фиксируется в просмотрах объявлений на Авито, затем оформляется ЭПСМ, а уже после этого техника ставится на учет. Электронный паспорт самоходной машины полностью вытеснил бумажные паспорта самоходных машин (ПСМ).

Наглядный пример – погрузчики. В феврале-марте 2026 года количество просмотров таких объявлений на Авито выросло на 61% год к году. Оформление ЭПСМ позже тоже пошло вверх: в марте прибавилось 10%, в июне – 28% относительно аналогичных периодов прошлого года.

«Для рынка важно не только понимать, что происходит со спросом сейчас, но и видеть изменения достаточно рано, чтобы успеть учесть их в планах. Данные об интересе пользователей позволяют дополнить регистрационную статистику и получить более полную картину того, как меняется рынок. На «Деле Спецтехники» мы хотим вместе с участниками отрасли обсуждать такие новые подходы и искать инструменты, которые помогают принимать решения на основе данных», – комментирует Максим Мажуга, директор Авито Спецтехника.

Дальше Авито Спецтехника намерена развивать модель спроса в разрезе видов техники и регионов покупателей. Компания предлагает вместе с АО «Электронный паспорт» и Минпромторгом России наладить обмен данными о спросе и предложении, оформлении ЭПСМ и постановке техники на учет, а также создать карту замещения по маркам, типам техники и регионам. Так пользовательский интерес можно будет сопоставлять со структурой предложения российской техники и проверять, как он связан с последующей динамикой рынка.

Китайская техника заняла 69% объявлений на Авито

Аналитики Авито Спецтехника изучили и структуру предложения новой самоходной техники по странам происхождения производителей. В январе-июле 2026 года машины из Китая доминировали в выборке из девяти видов техники с известной страной производителя: на них пришлось 69% объявлений на Авито и 76% оформлений ЭПСМ. Российская техника – это 3% объявлений и 11% оформлений ЭПСМ.

Региональная картина выглядит так: десять крупнейших регионов дают 61% просмотров объявлений, тогда как покупателей оттуда – 44%. Оставшиеся 56% покупателей приходят из 74 субъектов РФ.

Еще одна деталь: 76% просмотров новой самоходной техники в этой выборке приходится на регионы, где доля российских машин в предложении меньше 3%. В их числе Москва и Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и еще 24 региона.

Форум «Дело Спецтехники» продлится до 1 октября

В 2026 году «Дело Спецтехники» идет в новом формате – как Национальная выставка-форум по спецтехнике и коммерческому транспорту. НАДДиПС и Авито Спецтехника сложили вместе экспертизу и опыт, чтобы получилась единая профессиональная площадка для участников отрасли. Три дня работы, более 100 единиц спецтехники и коммерческого транспорта, демонстрационные зоны и тест-драйвы, плюс отдельная большая площадка деловой программы. Тут можно и технику посмотреть, и обсудить ключевые изменения отрасли, технологии и практические решения для бизнеса.

«Спецтехника играет ключевую роль в инфраструктурном и жилищном строительстве, добыче и транспортировке полезных ископаемых, перевозке и складировании грузов. Бесперебойная работа техники на объектах обеспечивается благодаря кооперации отечественных дистрибьюторов и дилеров с российскими и иностранными производителями. От их эффективного взаимодействия во многом зависит стабильная работа целых отраслей. Поэтому в этом году мы вместе с Авито Спецтехника развиваем „Дело Спецтехники“ как национальную площадку, где производители, дилеры, сервисные и лизинговые компании, представители органов власти и технологические партнеры могут объединять экспертизу, открыто обсуждать актуальные вопросы и вместе искать практические решения для отрасли. Такой диалог помогает лучше понимать задачи друг друга и формировать условия для дальнейшего развития рынка», – комментирует Егор Теплов-Барейша, директор НАДДиПС.

Мероприятие проходит с 29 сентября по 1 октября. Участники разбирают ключевые вопросы развития российского рынка спецтехники, технологий и цифровых решений для отрасли. Завершится все церемонией вручения ежегодной отраслевой премии «Дело Спецтехники 2026» – на ней отметят лучших представителей отрасли.