Почему первый снег не стоит считать ориентиром для перехода на зимнюю резину?

Переходить на зимние шины лучше в середине ноября, ориентир — температура

Холода не за горами, и почти каждый автомобилист ловит себя на мысли: пора ли переобуваться? Универсальной даты, которая устроила бы всех, не существует – автоэксперт и автомобильный журналист Петр Баканов советует ориентироваться не на календарь, а на термометр.

«Если говорить про среднюю полосу и центральный регион, типа Подмосковье, если брать соседние области, то я думаю, задумываться о смене резины следует, наверное, где-то в середине ноября. Нужно понимать, что переобувать на зимние шины имеет смысл только тогда, когда среднесуточная температура опустится ниже +4°C», – отметил эксперт.

Именно этот порог – плюс четыре градуса в среднесуточном выражении – и служит главным ориентиром. Пока столбик термометра держится выше, зимние шины мало что дают; зато когда он устойчиво уходит вниз, тянуть с заменой уже неразумно.

Хотя подобрать одну дату для всей страны все равно не выйдет. На Крайнем Севере и в Якутии устойчивые заморозки приходят куда раньше, поэтому там зимнюю резину ставят уже в начале осени. Юг России, наоборот, живет по другому графику – необходимость в такой замене возникает позже.

Кстати, в Сочи и Краснодарском крае автомобилисты могут спокойно ездить на летних шинах как минимум до декабря. Что из этого следует? При выборе момента для смены резины разумнее опираться не на календарные сроки, а на климат и фактическую погоду в своем регионе.

О том, почему один мотор ходит долго, а другой умирает, «За рулем» уже разбирался.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!