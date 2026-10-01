В России начали продавать надежного семейного «японца» вдвое дешевле «китайцев»

Suzuki Ertiga ZXi+ из ОАЭ предлагается под заказ в РФ с ценой 2,1 млн рублей

Почти все семиместные автомобили, которые сейчас продаются в России, – это либо дорогие китайские кроссоверы, либо их близкие «родственники». Недорогой альтернативой для семьи, такси или небольшого бизнеса может стать Suzuki Ertiga: компактвэн возят под заказ и продают из наличия, а ценник начинается от 2,1 млн рублей.

Suzuki Ertiga

Самый доступный вариант – 2 100 000 рублей: за эти деньги машину готовы доставить из ОАЭ во Владивосток. Предлагаемая местной компанией комплектация ZXi+ включает кожаный мульти-руль с кожаным ободом и декором «под дерево», бортовой компьютер, кнопку запуска двигателя, электростеклоподъемники, электропривод зеркал с повторителями сигналов поворота, камеру заднего вида с парктрониками, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, однозонный климат-контроль, а также несколько USB-портов для зарядки гаджетов.

Примерно в ту же сумму машина обойдется при заказе в Омске. В Воронеже ее предлагают за 2 150 000 рублей, в Кемерово и Санкт-Петербурге – за 2 380 000 рублей. Дороже всего среди вариантов под заказ – в подмосковном Реутове (2 400 000 рублей) и Перми (2 460 000 рублей).

Правда, если речь идет о поставке под заказ, стоит держать в голове: цены в объявлениях расчетные. Итоговая сумма зависит от комплектации, курса валют, стоимости доставки, таможенных платежей, утильсбора, услуг посредника и ряда других факторов.

Впрочем, и из наличия новые Suzuki Ertiga найти можно. В Екатеринбурге машину выставили за 2 400 000 рублей, в Перми просят 2 499 000 рублей, в Тюмени – 2 600 000 рублей. В Нижнем Новгороде компактвэны возит крупный дилер: и под заказ, и из наличия цена одна – 2 760 000 рублей.

Интерьер Suzuki Ertiga

Для сравнения: семиместный отечественный « Москвич М90» обойдется заметно дороже – 4 199 000 рублей. Китайский Changan CS95 2024 года выпуска производитель оценивает минимум в 4 629 900 рублей, а трехрядный GAC GS8 прошлого года – от 4 799 000 рублей.

Технически все предлагаемые компактвэны одинаковы. Под капотом – 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л.с. с цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском.

В паре с мотором работает классический шестиступенчатый автомат, а привод предусмотрен только передний.

О том, какие подержанные автомобили выгоднее всего покупать в 2026 году, «За рулем» уже рассказывал.

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