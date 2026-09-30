Эти подержанные автомобили выгоднее всего покупать в 2026 году

Эксперт Титов: 5 машин с пробегом, которые можно выгодно купить в 2026 году

Пять моделей с пробегом, которые в 2026 году стоит рассматривать как самую удачную покупку, назвал Роман Титов – он занимает должность замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом в группе компаний «Авилон».

«Если говорить о моделях с пробегом, которые сейчас выглядят наиболее привлекательно с точки зрения соотношения цены и качества, я бы выделил пять: Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo – из массового сегмента, Mercedes-Benz E-Class и BMW X5 – из премиального», – рассказал Титов.

Логика здесь довольно простая. Все перечисленные машины давно и плотно обжились на вторичном рынке, запчасти на них найти не проблема, а обслуживание обходится без космических счетов. Причем ликвидность у этих автомобилей высокая: продать их потом получится без долгих торгов и серьезной скидки.

О японских машинах с неожиданно скромным пробегом «За рулем» уже рассказывал.

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