10-20 км в день: почему у машин из Японии смешной пробег

Почему автомобили из Японии могут иметь минимальный пробег

Разбираться, почему у подержанных машин, приехавших из Японии, одометр показывает смешные цифры, взялся журнал Motor. Речь не про единичные случаи: даже совсем не новые экземпляры нередко могут похвастаться минимальным пробегом. И причин тому несколько – вполне объективных.

Япония – государство островное, и площадь у него сравнительно небольшая. Отсюда и короткие расстояния между городами: по сути, даже регулярные поездки на работу редко вытягивают больше 10−20 километров.

Общественный транспорт там тоже на высоте. Поезда, метро и автобусы ходят как часы, так что личная машина у многих японцев простаивает всю неделю и выезжает разве что по выходным.

Причем каждые два года владельцу приходится проходить техосмотр – процедура дорогая и очень подробная. Чем старше автомобиль, тем больше денег уходит на его содержание. Вот почему японцы предпочитают расставаться с машиной через 3−5 лет, пока пробег еще маленький.

В семье нередко стоит сразу две или три машины. Одна считается «основной», а остальные – те самые компактные кеи-кары – служат для ежедневных поездок до ближайшей станции. Зато пробег «основного» автомобиля почти не растет.

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