4 лидара, запас хода до 1435 км: дебютировал обновленный Aito M8 (теперь Seres)

Компания Seres открыла прием предзаказов на кроссовер M8

Марка Aito полностью перешла под контроль Seres – Huawei в этой истории остался только поставщиком оборудования. Первой моделью, выпущенной уже после такого раздела, оказался кроссовер Seres M8, и предварительные заказы на него китайская компания принимать уже начала. Ценник – 389 800 юаней, то есть примерно 4,89 млн рублей по нынешнему курсу.

Экстерьер при модернизации трогать почти не стали, разве что разбавили хромированными деталями. Зато у электрического Seres M8 вырос передний багажник – теперь его объем 210 литров. В салоне появился крупный экран, растянутый вдоль всей передней панели; такой же дисплей до этого достался кроссоверу Aito M9. Еще одна деталь – светодиодная подсветка, протянувшаяся по салону на 17 метров.

Инженеры, впрочем, добавили и вполне бытовые мелочи: крючок со стороны переднего пассажира и холодильник, который держит температуру вплоть до −18 градусов. Предлагается кроссовер с салоном на 5 или 6 мест. Потолочный экран на 21 дюйм и стереосистема с 21 динамиком положены обеим версиям. А вот в 6-местной на втором ряду стоят раздельные кресла с электроприводом – он раскладывает их в компактные кровати.

Что до электроники, тут Seres M8 несет четыре лидара и 34 датчика. Автономное управление третьего уровня поддерживается, а значит водитель может убрать руки с руля.

Силовые установки остались прежними – гибрид и чистый электромотор. В гибриде работает 1,5-литровый турбомотор вместе с двумя электродвигателями, их максимальная отдача – 160, 231 и 309 л.с. На одной электротяге новинка проходит до 432 км, а суммарно без дозаправки – до 1435 км. Электрическая версия получила моторы на 231 и 309 л.с. и два варианта аккумуляторов с запасом хода от 675 до 830 км.

Кроссовер оборудован двухкамерной пневматической подвеской и системой подруливания задними колесами, которые поворачиваются под углом 8 градусов.

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