У кроссовера Tenet T4L появился новый режим вождения

У кроссовера Tenet T4L появится третий режим вождения «Стандарт»

Кроссовер Tenet T4L обзавелся третьим режимом вождения – к уже имевшимся «Эко» и « Спорт» добавился «Стандарт». В пресс-службе марки пояснили: это вариант со сбалансированными настройками двигателя и коробки передач, рассчитанный на повседневные поездки.

А как вообще работает выбор режима?

Алгоритм трансмиссии смотрит на то, насколько интенсивно водитель давит на газ, как часто пользуется тормозами и что показывает датчик положения рулевого колеса. По этим данным система подстраивает работу коробки передач, правда, только в пределах выбранного режима. В «Эко», к примеру, ускорение получается плавным, а отклик на акселератор – мягким. Зато «Спорт» дает более острую реакцию и расширенный диапазон оборотов двигателя.

Новый режим уже стоит на всех T4L, сошедших с конвейера с августа 2026 года. Для машин, выпущенных раньше, решение пока в разработке: когда обновление станет доступным, в компании обещают сообщить отдельно.

Ну а что за машина этот Tenet T4L? Пятиместный кроссовер, по сути перелицованный Chery Tiggo 7 Pro Max. На рынок он вышел в конце мая 2026 года, а полный цикл производства наладили на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Кузов и скрытые полости там обрабатывают воском, днище покрывают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Из оснащения – телематика, голосовое управление и возможность поставить фаркоп.

Про кроссовер, которому не страшна грязь, «За рулем» уже рассказывал.

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