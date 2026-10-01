Перегон машин в Россию обернулся арестом имущества на €7 млн

В ЕС арестовали имущество на €7 млн по делу о нелегальном экспорте машин в РФ

В Австрии и Германии прошли обыски у двух предпринимателей. Оба подозреваются в нелегальном вывозе 59 автомобилей в Россию, причем не напрямую, а через третьи страны. О деталях дела сообщила прокуратура немецкого Кайзерслаутерна. Имущество фигурантов на €7 млн арестовано. Имена подозреваемых не раскрываются.

По версии следствия, бизнесмены в обход антироссийских санкций вывезли в РФ 53 легковых автомобиля и 6 седельных тягачей. Поставки шли с осени 2022 года по конец 2024 года через третьи страны — в частности, Белоруссию, Кыргызстан и Грузию.

Во время обысков 8 сентября изъяты Porsche и Mercedes-Benz, а также €85 тыс. наличными; арестованы счета в Германии, Австрии и Бельгии на €278 тыс. У предпринимателя из Нойштадта конфисковали три охотничьих ружья с боеприпасами. Фигуранты хранят молчание, расследование продолжается.

Санкции ЕС на легковые автомобили ужесточались поэтапно: сначала запрет касался машин дороже $50 тыс., а летом 2023 года распространился на новые и подержанные авто с двигателем от 1,9 л. На Белоруссию запрет не распространялся, поэтому западные компании продавали машины туда, а Грузия в начале 2023 года более чем втрое увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию.

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