Педаль в пол на трассе: как одна поездка обнуляет всю экономию на топливе

Toyota Corolla 1.6 с АКП: расход от 5,5 л на 100 км при 80 км/ч, до 12 л - при 150 км/ч

Выезд на свободную трассу после городской толчеи многие водители воспринимают как способ сэкономить: пропали разгоны и торможения, а именно они тратят топливо быстрее всего. По сути, логика верная – но лишь отчасти, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Воздух против экономии: как скорость меняет расход

На пустом шоссе поджидает другая ловушка, и имя ей – аэродинамическое сопротивление. Желание вдавить педаль на открытом участке оборачивается тем, что траты на топливо удваиваются по сравнению с размеренной ездой. Главный противник экономии здесь – воздух: с ростом скорости сопротивление потока увеличивается не линейно, а в квадрате. Даже если машина идет по прямой без резких маневров, мотору приходится работать с колоссальной нагрузкой только ради того, чтобы проталкивать кузов сквозь плотную воздушную среду.

Сам водитель этого напряжения не чувствует – педаль газа стоит в одном положении. А вот бортовой компьютер в такие минуты фиксирует резкий скачок потребления. Чем быстрее едет машина, тем больше усилий уходит на преодоление невидимой стены воздуха и тем меньше их остается на собственно движение.

Нагляднее всего влияние скорости на аппетит машины видно на массовых моделях – например, на Toyota Corolla с двигателем 1.6 и автоматической коробкой передач. Разница в темпе движения здесь радикально меняет чек на заправке.

При 80 км/ч расход составляет около 5,5 литра на 100 км – это самый экономичный режим. На 100 км/ч, стандартном темпе для трассы, цифра поднимается до 7 литров. 120 км/ч – порог, за которым экономия исчезает: около 8,5 литра. А 150 км/ч превращаются в затратный для бюджета режим – до 12 литров на «сотню».

Итого разрыв между спокойной и скоростной ездой превышает двукратный. Владельцу приходится выбирать, что ему дороже: время или деньги.

Где экономить: город, трасса и выбор скорости

В городе расход топлива определяют светофоры и заторы, и тут все решает умение плавно трогаться с места.

За городом расклад другой – на первый план выходят самоконтроль и стрелка спидометра.

Кому нужно доехать максимально экономно, стоит держаться диапазона 80-90 км/ч. Попытка отыграть 20-30 минут на длинной дистанции разгоном до 140-150 км/ч обернется лишними заездами на АЗС, которые вполне способны перечеркнуть весь выигрыш по времени.

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