Стартовали продажи Chery iCar V27: чем он отличается от российского Esteo V27?
В Китае начались продажи гибридного кроссовера Chery iCar V27 – минимальный ценник составляет 189 800 юаней, что по текущему курсу равно примерно 2,35 млн рублей.
Внешне и по набору технологий новинка почти не отличается от Esteo V27, который недавно добрался до российского рынка с ценой 5,92 млн рублей. Разница между машинами, впрочем, все же есть – и она заметная.
Под капотом у обоих кроссоверов стоит гибридная установка REEV: полуторалитровый турбомотор здесь отвечает за генерацию, а крутят колеса два электродвигателя. По мощности автомобили практически близнецы – 455 л.с. у iCar V27 против 456 л.с. у Esteo V27.
А вот запас хода различается куда сильнее. Российская версия проезжает без дозаправки порядка 890 км, китайская – до 1200 км. Причина в аккумуляторах: у iCar V27 батарея на 51,2 кВтч, у Esteo V27 – на 32,3 кВтч. Только на электротяге новый iCar V27 способен преодолеть около 300 км, что для города явно удобнее.
Зато к отечественному климату лучше приспособлен Esteo V27. Часть оборудования, которая есть у китайской модели, из него убрали – и это, по сути, добавило надежности. Плюс кузов получил дополнительное антикоррозийное покрытие.
Китайская новинка делает ставку на комфорт и электронику: более удобные передние кресла, производительный процессор, адаптивная подвеска и поддержка автономного вождения на базе лидара.
О перспективах недорогих кроссоверов из Китая на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.
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