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Эксперт оценил перспективы бюджетного кроссовера Belgee

Эксперт Иванов рассказал, кто будет покупать кроссовер Belgee X50

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов рассказал «Российской газете», кто будет покупать новый кроссовер Belgee X50. Автомобиль оценили в 2 199 990 рублей. Машина оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. (152 Нм) в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Самый доступный кроссовер в линейке бренда оправдывает свое место на рынке по одной причине – он закрывает запрос тех, кто в первую очередь смотрит на ценник. Требования к такой машине нехитрые: каждый день возить владельца по городу и за его пределами.

Эксперт оценил перспективы бюджетного кроссовера Belgee

« Belgee X50 интересен покупателю, для которого при выборе нового автомобиля решающее значение имеет цена и которому машина нужна для ежедневных поездок по городу и за город. Как правило, такой клиент пересаживается с массового седана или компактного кроссовера с пробегом больше 100 тысяч километров и в первую очередь смотрит на надежность и расходы на обслуживание, поэтому атмосферный двигатель и классический автомат работают в пользу модели.

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В дилерском центре покупатель будет сравнивать Belgee X50 с лидерами класса в начальных комплектациях Haval Jolion и Tenet T4. В более широкий список при выборе могут попадать Omoda C5 и Jeland J6.

Покупатель в этом классе голосует кошельком. Belgee X50, как самый доступный кроссовер в линейке бренда, дает возможность предложить ему новую машину», – отметил Иванов.

О новом кроссовере, который уже прибывает к дилерам, «За рулем» рассказал совсем недавно.

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Источник:  Российская газета
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