Крупный форум соберет 15 тысяч участников и завершится в лучшем клубе Дубая

Blockchain Life 2026 соберет 15 000 участников из 130 стран 1-2 декабря в Дубае

Дубай вновь становится точкой сборки для всей мировой криптоиндустрии: 1 и 2 декабря здесь пройдет Blockchain Life 2026. Организаторы ждут свыше 15 000 участников из более чем 130 стран, заявлены 200+ спикеров и 200+ спонсоров.

Обратный отсчет уже запущен – до главного криптособытия года осталось два месяца.

Нетворкинг и состав спикеров

Кого здесь можно встретить? Основателей и топ-менеджеров крупнейших проектов, влиятельных инвесторов, представителей фондов Tier 1, мировых экспертов и легендарных трейдеров – то есть тех, чьи решения и действия определяют движение индустрии.

Работают две сцены, а концентрация ведущих представителей рынка здесь настолько высока, что форум давно считается одной из главных площадок для качественного и эффективного нетворкинга.

С Blockchain Life стартует одна из крупнейших технологических бизнес-недель 2026 года: в Дубае в эти дни будут говорить о Web3, цифровых финансах, инвестициях, AI и технологиях будущего.

Экспозона, AI Future Forum и Afterparty

Масштабная экспозона объединит 200+ спонсоров – ведущие проекты, крупнейшие биржи, майнинговые компании, Web3– и AI-команды и перспективные стартапы. Пройдут и трейдинговые турниры.

Появилось и новое направление – AI Future Forum 2026. Оно посвящено технологиям будущего: практическому применению искусственного интеллекта, новейшим разработкам в сфере робототехники и синергии AI с криптосферой и бизнесом.

Завершится все легендарной Afterparty в одном из лучших клубов Дубая, а хедлайнером станет артист мирового уровня.

Синхронный перевод всех выступлений на русский язык уже включен в билет.

Главные решения, новые тренды, крупнейшие игроки – следующий виток Web3, цифровых финансов и AI ждет вас 1-2 декабря в Дубае, на площадке, где мировая индустрия определяет будущее.

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