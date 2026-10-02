«Газпромнефть-СМ» проверила масло G-Energy на автомобилях московского такси

«Газпромнефть – смазочные материалы» протестировала моторное масло G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 в одном из столичных таксопарков.

Продукт проверяли на автомобилях китайских брендов с трехцилиндровыми турбомоторами, ежедневно работающих под высокой нагрузкой. В ходе теста машины проехали на данном масле 10 тыс. км. По завершении дистанции специалисты зафиксировали максимальную эффективность смазочного материала: содержание продуктов износа в двигателях оказалось значительно ниже предельно допустимых значений.

Сергей Точилкин, директор таксопарка:

«Мы отвечаем за безопасность перевозок пассажиров, поэтому внимательно подходим к выбору моторных масел и оцениваем их не только по заявленным характеристикам. Для нас важно понимать, как продукт работает непосредственно на автомобилях, которые ежедневно находятся в условиях интенсивной эксплуатации. В ходе испытаний моторное масло «Газпромнефть-СМ» продемонстрировало высокую эффективность рабочих свойств. Для автопарка это один из ключевых критериев оценки продукта».

Состояние масла контролировалось посредством регулярного отбора проб. Лабораторный анализ подтвердил, что у продукта сохранился запас рабочих свойств как минимум еще на 1 тыс. км пробега. G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 представляет собой полностью синтетическое масло, разработанное для современных бензиновых и дизельных агрегатов, включая турбированные. Оно предназначено для машин, производители которых рекомендуют класс вязкости 0W-20.

Андрей Спирин, начальник департамента развития продаж в РФ «Газпромнефть-СМ»:

«Современные машины предъявляют к моторным маслам все более высокие требования. Двигатели становятся компактнее и мощнее, а режимы их работы — более интенсивными. Рост нагрузки на автомобили требует от производителей смазочных материалов более глубокого понимания того, как продукт ведет себя на всем протяжении его эксплуатации».

Испытания в реальных условиях являются частью работы компании по оценке характеристик смазочных материалов. Полученные данные применяются при разработке и совершенствовании продуктов с учетом фактических сценариев эксплуатации.